Belgische voorverkoop van Tomorrowland op slechts twintig minuten uitverkocht

Showbits Luc Appermont zet carrière­prij­zen in zijn testament: “Een ‘Gouden Oog’ voor 50 euro op de vogeltjes­markt, dat zou jammer zijn”

Luc Appermont is niet voor niets verkozen tot voorzitter van de nieuwe mediaprijzen ‘Kastaars!’. Hij is de koning van de ‘Gouden Ogen’. Liefst 14 prijzen sleepte hij als populaire presentator in de wacht. Of die trofeeën allemaal bij hem op de schouw staan, wilde Jarne van Showbits wel eens weten. Niet zo blijkt, Luc is er heel discreet over. Enkele ‘Ogen’ heeft hij zelfs uitgeleend aan petekinderen, maar wel met de absolute belofte dat deze na z’n dood niet verpatst worden op één of andere rommelmarkt.

9:16