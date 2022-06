Belgische videoartiest Chris Umé doet in ‘America’s Got Talent’ monden openvallen met deepfake van Simon Cowell

TVHij scoorde al op TikTok met deepfakes van Tom Cruise, maar nu is onze landgenoot Chris Umé ook van plan om televisiekijkend Amerika te veroveren. Samen met een compagnon neemt hij namelijk deel aan ‘America’s Got Talent’. En de twee heren slaagden er moeiteloos in om Simon Cowell himself te overbluffen.

Een live ‘deepfake’, het is vermoedelijk nog niet al te veel vertoond. Maar Vlaming Chris Umé slaagde daar wel in, tijdens z'n auditie voor ‘America’s Got Talent’. Samen met z'n zakenpartner, de Australische Tom Graham, kwam hij er hun bedrijf Metaphysic voorstellen. Daarvoor riepen ze de hulp in van zanger Daniel Emmett, die jaren geleden al eens deelnam aan het programma. Veel wilden ze op voorhand niet kwijt over hun act, al lieten ze wel weten dat het iets ‘geweldig, origineel en uniek’ zou zijn.

Daarop verlieten Umé en Graham het podium, terwijl Emmett zich klaarmaakte om voor een grote camera te gaan zingen. Maar hoewel het Emmetts stem was die ‘You’re The Inspiration’ bracht, kregen we op het beeldscherm een zingende Simon Cowell te zien, een van de aanwezige juryleden. Tot diens grote ontsteltenis en verbazing. “Wow”, kon Cowell met moeite uitbrengen. “Is het ongepast om verliefd te worden op een deelnemer? Het is zo vreemd, maar ik houd van je Daniel. Ik heb altijd gezegd dat er zoiets is als de perfecte kandidaat: iemand die fantastisch zingt en er ook geweldig uitziet. We hebben hem nu gevonden”, grapte Cowell. En ook de andere juryleden, waaronder Heidi Klum, toonden zich dolenthousiast: “Dit is het beste dat ik vandaag gezien heb.” De drie heren kregen dan ook vier ja’s en stootten zo door naar de volgende ronde.

Deepfake

Umé raakte wereldwijd bekend door z'n deepfakes van Tom Cruise. “Een deepfake-filmpje vertrekt van bestaande beelden, die vervolgens bewerkt of gemanipuleerd worden via kunstmatige intelligentie”, klinkt het bij Mediawijs. Zo kan je mensen laten zeggen wat je wilt en lijkt het net echt. Umé werkte een tijdje bij Q-Music en schakelde daarna over naar VTM. Een van de eerste filmpjes waarmee hij zich liet opmerken, was een video waarin Jon Snow zich excuseerde voor het zwakke script van het achtste seizoen ‘Game of Thrones’. Z’n talenten werden opgemerkt, en Umé trok naar Azië en belandde in Los Angeles aan tafel met Trey Parker van ‘South Park’. Dat leverde hem een job op bij Deep Voodoo Studio, een afdeling van de bekende South Park Studios in Los Angeles die zich specialiseert in artificiële intelligentie (AI). Daar werkte hij al mee aan de satirische deepfake webreeks Sassy Justice die de draak steekt met politici en celebrities. En tijdens de lockdown kreeg hij internationaal lof voor z'n deepfakes van Tom Cruise.

“Na een korte passage in België stap ik straks weer op het vliegtuig richting de Verenigde Staten om een aantal nieuwe projecten op te starten en uitdagingen aan te gaan”, vertelde Umé in april. “Daarna gaat het wellicht weer richting Bangkok. Het bedrijf groeide al van 6 mensen naar 32 medewerkers en zal verder doorgroeien naar 70 mensen. En dat is nog maar het begin. Geloof me: dit is ‘big business’. Het maakt me trots om te weten dat het ooit allemaal begonnen is bij een doodgewoon gezin uit Paal. Als je maar hard genoeg werkt, dan zijn de mogelijkheden — net als met de deepfakes — onbegrensd.”

