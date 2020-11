Belgische primeur voor cosmeticalijn Lesley-Ann Poppe

Celebrities Johnny Depp mag geen beroep aantekenen in rechtszaak tegen The Sun en moet uitgeverij meer dan 700.000 euro betalen

6:24 Johnny Depp (57) mag geen beroep aantekenen in de rechtszaak die hij verloren heeft van The Sun begin november. De rechter oordeelde toen dat de Britse krant hem terecht een “vrouwenmepper” had genoemd. Volgens The Times kan de acteur niet in beroep omdat de kans dat hij toch gelijk zou krijgen bijna onbestaande is.