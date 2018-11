Belgische Miss-Universe inzending is onderweg naar Thailand DBJ

29 november 2018

17u18 0 Showbizz Zoë Brunet, die tweede werd in de verkiezing van Miss België 2018, is onderweg naar Thailand. Zij zal voor ons land deelnemen aan Miss Universe. Zij gaat omdat Miss België Angeline Flor Pua op dit moment in China zit voor Miss World.

De eerste eredame van Miss België 2018, Zoë Brunet, zal op 16 december deelnemen aan Miss Universe in Thailand. Brunet zal er - net als Angeline - schitteren in twee exclusieve jurken van Atelier ExC. Zij ontwierpen voor Zoë een jurk in de nationale kleuren, waar maar liefst 850 gram steentjes en 29 meter veertjes in werden verwerkt. Voor haar avondjurk werd dan weer 48 meter oranje tulle gebruikt. Bekijk hieronder de twee jurken.

Lees ook: In de Belgische driekleur naar Miss World