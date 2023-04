Belgische militair Bart wint ‘Big Brother’: “Met dat geld ga ik mijn grote droom waarmaken”

Bart kan haast niet geloven dat hij als allereerste Belg het ‘Big Brother’-avontuur gewonnen heeft. Hierdoor is hij meer dan zeventigduizend euro rijker. Meteen ook goed voor de hoogste prijzenpot: zo ging Jill in 2021 met 70.405,50 euro aan de haal, en moest Salar het stellen met 69.815 euro. “Het voelde onwerkelijk toen ik mijn naam hoorde”, aldus Bart. “Ik ben al wat ouder, en dacht dat de kijkers van ‘Big Brother’ voor een jonger iemand zouden kiezen. In het huis weet je niet wat er zich in de buitenwereld afspeelt, en is het gokken of de kijkers je al dan niet leuk vinden. Maar toen ik twee keer hoger eindigde dan Jason (die vijf nominaties overleefde, red.), besefte ik dat ik - die week althans - me geen zorgen hoefde te maken. Maar om dan effectief te horen dat je gewonnen hebt? Da’s nog iets anders. Ik denk dat mijn mentaliteit de doorslag gaf. Als ik mijn woord geef, verbreek ik dat niet. Daarnaast was ik ook steeds principieel: geld uit de pot halen voor eigenbelang? Dat wilde ik, in tegenstelling tot sommige anderen, niet doen. Of mijn achtergrond als militair geholpen heeft? Dat denk ik niet. Naast mijn persoonlijkheid speelde vooral ook levenservaring een rol. Als - bijna - vijftiger kan je mensen nu eenmaal beter inschatten dan iemand die pas van de schoolbanken komt. Al heb ik wel heel veel bijgeleerd over YouTube-fenomenen. Da’s dan weer iets waar jonge mensen mee bezig zijn, en waar ik vaak nog nooit van gehoord had. (lacht)”

Ondertussen heeft Bart ook al even kunnen nadenken over wat hij van plan is met z’n prijzengeld. “Ik wil met dat geld mijn grote droom waarmaken: een eigen woonst aan de oostkust van Spanje, liefst in de omgeving van Torrevieja. Van het ene huis naar het andere, zeg maar. En misschien ga ik ook een reisje maken met mijn dochter. Enkele jaren geleden hadden we het plan opgevat om naar Florida te gaan, maar corona bleek toen spelbreker. Misschien komt het er nu alsnog van.”

Al zijn die plannen nog niet voor meteen, zo benadrukt hij. “Voor ik zelfs nog maar aan die zoektocht begin, wil ik eerst genieten van quality time met mijn gezin. Ik heb mijn vrouw, dochter en zoon veel te lang moeten missen. Dat vond ik het moeilijkste: niet weten hoe het met hen ging. Zo wist ik dat mijn dochter haar theoretisch rijexamen ging afleggen, maar ik had geen idee of ze geslaagd was. Ze is ondertussen zeventien, dus misschien had ze in tussentijd een vriendje. Dat blijkt niet het geval. (lacht) Maar goed: daarnaast wil ik misschien ook een beetje uitslapen maandag. We hadden gisteren (zaterdag) nog een feestje met alle kandidaten. Sommigen zijn echt vrienden geworden, dus het was fijn om met hen te kunnen vieren.”

Dit seizoen werd ‘Big Brother’ gekenmerkt door heel wat drama en intriges. Daar wil Bart ook nog iets over kwijt. “Ik heb gehoord dat er allerlei dingen aan de hand waren, maar eerlijk: als bewoner krijg je daar niet alles van mee. Dingen die achter iemands rug, of in een andere kamer, gezegd worden: dat wéét je niet. Persoonlijk vond ik dat het allemaal meeviel. Misschien denk ik daar anders over wanneer ik alles herbekeken heb. (lacht)”

