Belgische inzending Gustaph scoort niet bij de internationale bookmakers. Hoe gaat hij zich proberen redden?

TV De Von Trapp-familie uit ‘The Sound of Music’ krijgt een eigen dramareeks: “We gaan nu zélf ons verhaal delen”

“Do, a deer, a female deer, Re, a drop of golden sun, Mi, a name, I call myself.” Je zingt het waarschijnlijk voluit mee en ziet zo de von Trapp-kinderen voor je. De muzikale familie werd wereldberoemd door ‘The Sound of Music' uit 1965, maar hun verhaal na de film werd nooit verteld. Tot Myles von Trapp zélf de touwtjes in handen nam en ‘Barones’ maakte, een dramareeks over de Von Trapps. “Maria von Trapp, gespeeld door Julie Andrews in de film, had eigenlijk een heel ander karakter.”

18 januari