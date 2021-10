Belgische film ‘Un monde' wint prijs voor beste debuut op London Film Festival

“Het is een intieme film waarmee iedereen zich kan identificeren, en toch heeft het een opvallende en unieke stem, met een moedige toewijding aan zijn visie”, klonk het in het juryrapport over ‘Un monde’. “Het liet ons verlangen om meer te zien van deze moedige, gedurfde filmmaker.” Regisseur Laura Wandel was dan ook erg tevreden met de bekroning: “Het is een zeer mooie verrassing om deze debuutprijs te winnen. Ik ben erg trots dat de film taalgrenzen overschrijdt en een Engelstalig publiek kan bereiken.”

‘Un monde' doet het in ieder geval goed op de festivals. De prent ging in wereldpremière in Cannes, en won daar de FIPRESCI-prijs (International Federation of Film Critics) in de “Un Certain Regard”-sectie. Daarna volgden nog prijzen in Guanajuato (Mexico), Ourense (Spanje), Sarajevo (Bosnië-Herzegovina) en festivalselecties in onder meer San Sebastian, Valenciennes en Hamburg. ‘Un monde’ is ook genomineerd voor de European Film Awards.