Belgische Britney-fans protesteren tegen strenge voogdijschap: “We kregen zelfs tips van de ‘Free Britney’-beweging in LA”

ShowbizzKleurrijke banners, felroze T-shirts met ‘Free Britney’ erop en ‘Hit Me Baby One More Time’ dat door de boxen knalt. Het eerste Belgische ‘Free Britney’-protest is een feit. Een twaalftal enthousiaste ‘Britney Spears’-fans kwamen deze namiddag aan de Amerikaanse Ambassade in Brussel samen om actie te voeren tegen de langdurige bewindvoering van de vader van de Amerikaanse zangeres. “Wij zijn geen zotten, dit is een inbreuk op haar mensenrechten”, klinkt het bij de organisatie.

De 39-jarige Britney Spears staat sinds 2008 na een mentale inzinking onder toezicht van haar vader, Jamie Spears. Hij is sindsdien verantwoordelijk voor al haar zakelijke en persoonlijke beslissingen. De langdurige bewindvoering gaat heel ver: zo mag de zangeres zelfs niet de eigen kleur van haar kasten kiezen of haar spiraaltje laten verwijderen. Over de hele wereld komen fans nu samen om te protesteren tegen het strenge voogdijschap. En ook België heeft sinds vandaag een eigen ‘Free Britney’-beweging.

Sancho Hemelsoen (35), organisator van de bijeenkomst, is al fan sinds het prille begin. “Ik ben gechoqueerd nu ik weet wat Britney allemaal meemaakt. Zelfs niet-Britney-fans vinden dit echt niet oké. In Amerika vinden er vaak protesten plaats tegen het hypocriete beleid, maar ik wilde ook in België een beweging opstarten.” Om alles te organiseren, kreeg Sancho hulp van de ‘Free Britney’-beweging in Los Angeles. “Zij hebben een draaiboek over hoe je een goeie ‘Britney’-mars kan organiseren en welke stappen je hiervoor moet ondernemen, zoals de stad contacteren en de aanwezigheid op sociale media.”

Lees verder onder de foto

Volledig scherm Sancho Hemelsoen (rechts) organiseert het 'Free Britney'-protest in Brussel. © Babette Defoort

Sancho sprak enkele dagen geleden af met creatieve fans om banners, T-shirts en zelfs mondmaskers ‘Britney’-proof te maken. En naast het visueel interessant maken, zorgde de organisator ook voor een megafoon. Daar knallen de grootste hits van de zangeres door, maar dan in een nieuw jasje. Zo wordt ‘Hit Me Baby One More Time’ ‘Give Me Freedom One More Time’. Aan de zang is er nog wat werk, maar de X Factor hebben ze alvast. Op sociale media beloofden ze met 99 naar Brussel te komen, maar uiteindelijk dagen slechts twaalf fans op. Toch zijn ze niet van plan om het bij deze ene keer te laten. “Steeds als er een nieuwe zitting is, willen we samenkomen om te betogen. We gaan verder tot Britney vrij is.”

Inbreuk op mensenrechten

Fabienne (26) kan zich geen leven meer inbeelden zonder de Amerikaanse zangeres. Dat Spears al heel haar leven wordt opgejaagd door de paparazzi, maar geen psychologische hulp kan betalen, raakt haar diep. “Ik hoop dat de beweging in meerdere landen opkomt zodat iedereen weet dat Britneys situatie echt problematisch is. Het lijkt misschien alsof we allemaal crazy fans zijn - wat ook klopt - maar we willen ook echt een signaal geven.” Robbe (29) identificeert zich dan weer niet als een die hard fan, maar wou vandaag vooral aanwezig zijn omdat hij de bewindvoering een inbreuk vindt op de mensenrechten. “Britney heeft al jaren geen controle over haar eigen geld, leven en lichaam, maar ze moet wel zeven dagen op zeven werken. Dat kan gewoon niet.”

Lees verder onder de foto

Volledig scherm Superfan Fabienne uit Mechelen kan zich geen leven zonder Britney inbeelden. © Babette Defoort

De Amerikaanse ambassade maakt zich niet druk om de ‘Spears-groupies’. “Er vindt hier elke week wel een protest plaats. Zolang fans hier niet proberen binnen te dringen, is het voor ons zelf pure entertainment. Al hebben we het na tien minuten gehad met het geroep en het getoeter”, lacht een bewakingsagente.

Volledig scherm © Babette Defoort

Volledig scherm © Babette Defoort

LEES OOK: