Belgische band Front 242 moet concerten uitstellen na hospitalisatie frontman

“Met veel spijt en droefheid moeten we meedelen dat Front 242 de aankomende concerten op 1 en 2 april 2022 in De Kreun in Kortrijk moet uitstellen", klinkt het op Facebook. “Onze zanger, Jean-Luc De Meyer, werd de afgelopen nacht opgenomen in het ziekenhuis. Zijn gezondheid is zorgwekkend. We zijn ons ervan bewust dat onze fans uitkeken naar dit concert. We zijn allemaal teleurgesteld. Laten we Jean-Luc in ons hart houden.”