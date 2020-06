Belgische artiesten reageren op dood George Floyd: “Praat over racisme. Het moet, meer dan ooit” SDE

02 juni 2020

17u41

Bron: StuBru 3 Showbizz De dood van George Floyd blijft mensen beroeren, in binnen- en buitenland. Daarom stond de ochtendshow van radiozender Studio Brussel helemaal in het teken van racisme. Onder meer Coely (26), dj Black Mamba (26) en Dvtch Norris (27) reageerden.

“Eerlijk, ik ben het al lang beu", zucht zangeres Coely in de ochtendshow van Studio Brussel, die voor de gelegenheid helemaal in het teken van racisme staat. “Elk jaar is er een zwart slachtoffer door politiegeweld waardoor een soort awareness wordt gecreëerd. Maar mensen blijven er toch nog bewust niet mee bezig. Nu het gefilmd is, kan niemand er nog omheen.” Dat vindt ook dj Black Mamba, wiens echte naam Noonah Eze is. “Mensen zijn plots wakker geschrokken door de beelden van George Floyd, maar racisme is geen ver-van-ons-bedshow. Ik heb zelf al genoeg verhalen gehoord en meegemaakt. Mijn papa is zwart en mijn mama is wit. Als kind zag ik hoe mensen anders naar me keken wanneer ik met één van mijn ouders over straat liep. Dan besef je dat racisme nog steeds een probleem is in ons land.”

Dat de beelden - waarop te zien is hoe politieagent Derek Chauvin minutenlang met z'n knie op de nek van George Floyd blijft zitten - ook bij ons veel losmaken, is een goede zaak, klinkt het bij beide vrouwen. Ze hopen dan ook dat er eindelijk verandering komt. “Aan witte vrienden: tijd om de microfoon door te geven aan zwarte mensen. Er zijn genoeg activisten die heel sterke boodschappen hebben, laat ze die verspreiden. Maar ook onder elkaar: praat erover. Het moet”, zegt Coely. En Black Mamba reageert: “Ik merk dat heel veel mensen nu willen ventileren, hun verhalen delen. Terecht want er is veel te lang stil gezwegen. Die tijd is nu voorbij. Vaak wordt in de media alleen gefocust op de rellen en vernielingen tijdens protestmarsen. Terwijl we eigenlijk moeten zoeken naar de oorzaak. Daarom is dialoog zo belangrijk. Zwarte mensen hebben lang genoeg gezwegen en over zich heen laten lopen. En ook buitenstaanders moeten zich durven uitspreken. Als een vriend iets zegt dat niet oké is, wijs hem er dan op. Zonder aanvallend te zijn. Zoek uit waarom iemand bepaalde dingen zegt en waarschuw hem dat sommige woorden kunnen kwetsen. En zeg niet ‘blank’ en ‘zwart’, maar ‘wit’ en ‘zwart’. Dat is aangenamer.”

Ook rapper Dvtch Norris had het moeilijk met de beelden, bekent hij. “Ik moet eerlijk toegeven dat ik zelf lang in een bubbel heb gezeten waardoor ik dacht dat racisme aan het verdwijnen was. Nu blijkt dat in werkelijkheid dus totaal niet het geval. Het wordt misschien zelfs erger.” En dus doet ook hij een oproep: “We hebben allemaal een stem gekregen, laten we ze gebruiken. Als we anti-racistisch willen zijn, dan moeten we ook dat ook durven tonen.”

