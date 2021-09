Belgische actrice veroorzaakt ophef in doorzichtige jurk op filmfestival Venetië

Slachtof­fers blikken na 20 jaar terug op 9/11: “Ik voelde hoe de vlammen zich door mijn kleren groeven”

4 september Volgende week zaterdag is het elf september. Het is dan precies 20 jaar geleden dat twee vliegtuigen zich in de WTC-torens boorden in hartje New York. Eén van de grootste terreurdaden uit onze geschiedenis, en een gebeurtenis die onze wereld voorgoed veranderde. Deze zondag start het nieuwe seizoen VTM Telefacts met een BBC-reportage over de aanslagen, waarin de slachtoffers die 9/11 overleefden vertellen hoe ze die dag meemaakten.