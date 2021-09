Belgische actrice veroorzaakt ophef in doorzichtige jurk op filmfestival Venetië

ShowbizzDe Belgische actrice Salomé Dewaels (25) was aanwezig op het filmfestival van Venetië en dat zal iedereen geweten hebben. Ze verscheen immers op de rode loper in een doorzichtige jurk. “Ik moest er hartelijk om lachen dat mijn jurk zo veel sensatie veroorzaakte”, aldus de actrice.

Het Amerikaanse magazine ‘Vanity Fair’ omschrijft de verschijning van Salomé alvast als ‘de gewaagdste look van de editie van 2021', maar zelf denkt de Belgische actrice er anders over. Zij vond het hele gebeuren vooral grappig. “Ik moest er hartelijk om lachen dat mijn jurk zo veel sensatie veroorzaakte”, vertelt Dewaels in ‘Het Nieuwsblad’.

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm © Photo News

De actrice zelf had er in ieder geval geen enkel probleem mee. “De mensen zien mijn borsten toch in de film, dan kon ik ze net zo goed ook tonen op de rode loper”, zegt ze. In de film ‘Illusions perdues’, meteen ook de reden voor haar aanwezigheid op het filmfestival van Venetië, gaat Dewaels namelijk ook uit de kleren. Iets waar ze naar eigen zeggen niet veel moeite mee had, want Salomé gaf zich al vaker bloot op het witte doek.

Veel lof

Naast haar outfitkeuze kreeg Dewaels ook veel lof over haar acteerprestatie in ‘Illusions perdues’, een kostuumfilm van de Franse regisseur Xavier Giannoli. “Ik merk nu al dat ik veel meer opgemerkt word op castings. En dan moet de film nog uitkomen”, vertelt de actrice nog aan ‘Het Nieuwsblad’.

In het verleden speelde de Belgische actrice, die vooral in Frankrijk populair is, nog mee in films zoals ‘Les premiers, les derniers’ en ‘Filles de joie’. Vanaf volgende week is ze ook te zien in de Franse tv-serie ‘L’absente’. Bij ons zal de reeks te zien zijn op La Une.

Volledig scherm © Photo News

LEES OOK:

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm © Photo News