Belgisch model Jade Foret en steenrijke Franse zakenman uit elkaar TDS/KVE

29 juli 2019

16u22

Het Belgische model Jade Foret (28) heeft op Instagram aangekondigd dat ze weer single is. Foret trouwde in 2013 met de Franse industrieel Arnaud Lagardère (58), met wie ze drie kinderen kreeg. Zondag maakte het Belgische ex-topmodel tijdens een vragensessie op Instagram bekend dat ze niet langer een koppel vormen. Toen een fan vroeg of ze single was, antwoordde ze eenvoudigweg "Ja".

De manier waarop het koppel destijds hun relatie onthulde, onder meer in een kitscherig filmpje, riep toen vragen op in zakelijke middens. In 2012 verzekerde de zakenman de aandeelhouders van zijn mediagroep dat zijn persoonlijke situatie hem of het bedrijf “niet in gevaar” zou brengen.

Ondanks de vele cynische commentaren, verkondigden ze voortdurend hun liefde in de media. Na amper acht maanden vroeg Arnaud zijn topmodel al ten huwelijk. “Het was zo romantisch! Hij was speciaal voor mij van de States naar Spanje gevlogen. Daar was ik met mijn familie op vakantie. Eerst kon ik geen woord uitbrengen, maar natuurlijk heb ik ‘ja’ gezegd”, zei ze toen.

Intiem huwelijk

In 2013 zijn de twee dan met elkaar getrouwd. Dat gebeurde tijdens een intieme ceremonie in de Franse hoofdstad Parijs. Het huwelijk kwam niet echt als een verrassing. De maanden voordien had Foret in verschillende interviews al aangegeven dat ze snel met Arnaud wilde trouwen. Maar toen Jade zwanger werd van hun eerste kindje, werden die plannen uitgesteld. Jade wilde immers niet zwanger voor het altaar staan.

Een dik jaar na de komst van dochter Liva waren Jade en Arnaud in verwachting van een tweede kind. Vakantiefoto’s hebben het blije nieuws toen verraden: Jades buikje begon al aardig te bollen. Arnaud, die al twee zonen heeft uit zijn eerste huwelijk, liet toen weten dat hij graag nog een speelkameraadje wou voor Liva. “Ik wil geen oneven aantal kinderen. Dan valt er altijd eentje uit de boot. Twee, dat zou goed zijn.” Een wens die toen uitkwam.

In 2015 kondigden de twee vervolgens aan dat ze hun derde kind zouden verwelkomen. In januari 2016 was het dan zover: het model is toen van hun zoontje Nolan bevallen. Dat maakte ze bekend op Instagram. Nolans twee zusjes en papa Arnaud Lagar­dère waren toen ook zichtbaar trots op de nieuwste aanwinst van het gezin.

Geruchten

Geruchten over het feit dat het koppel niet langer samen was, deden al enkele weken de ronde. Het was opvallend dat Arnaud Lagardère eind juni plots zelf de liefde aan zijn vrouw verklaarde op Instagram. Daar probeerde hij naarstig het hart van Jade terug te winnen door te claimen dat zij de enige ware voor hem is, maar vooralsnog zonder succes.