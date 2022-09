“België, jullie zijn helemaal zot”: Goldband verkoopt op twintig minuten twee keer de Lotto Arena uit

Ze hebben er een waanzinnig festivalzomer opzitten, en op dat elan gaan de boys van goud duidelijk verder. Nadat ze in Nederland drie keer de AFAS Arena (een concertzaal in Amsterdam, red.) uitverkocht, doen ze nu dat trucje over in Antwerpen. Vanochtend om 11 uur gingen de tickets voor hun show op 11 maart in de Lotto Arena in verkoop, amper vijf minuten later bleek die show al hopeloos uitverkocht. Waarop de groep meteen een tweede show toevoegde, en die ook zonder moeite verpatst kreeg. In totaal wisten 13.100 fans - op zo’n twintig minuten tijd - een kaartje te scoren. “België, jullie zijn helemaal ZOT!”, schreef de groep op hun instagrampagina. “Beide shows in de Lotto Arena zijn helemaal hartstikke uitverkocht.” Een derde concert komt er, voorlopig althans, niet.