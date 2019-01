België heeft er een nieuwe prins bij, maar wat is zijn link met het koningshuis? KD

14 januari 2019

19u23 6 Showbizz Prins Antoine Tau Edouard Adrien werd vandaag geboren. Hij is de zoon van prins Edouard de Ligne de la Trémoille (42) en zijn vrouw Isabella Orsini (44). Ons land krijgt er zo weer een prins bij. Maar waarom krijgt het jongetje, dat geen bloedband heeft met het koningshuis, de titel van prins?

De ­Ligne is één van de ongeveer tien families in België waarvan de afstammelingen een prinselijke titel krijgen. Ze ontvangen geen dotatie of andere voordelen. Ze maken ook geen aanspraak op de troon en hebben geen verplichtingen tegenover ons land. En toch zijn het prinsen van België. Jo De Poorter legt uit hoe dat komt. “Er zijn drie soorten prinsen in België, namelijk prinsen van de koninklijke familie, kerkelijke prinsen en dan zijn er oude adellijke families in België die de titel van prins mogen dragen.”

“Een prinsentitel, hoewel het zeer koninklijk klinkt, is eigenlijk vergelijkbaar met dat van markgraaf, hertog, markies, baron of ridder. Het klinkt heel royaal, maar eigenlijk is het een hogere versie van een baron”, verduidelijkt de royaltywatcher. “De bekendste prins die binnen die categorie valt, is Simon de Merode.” Dat de andere adellijke prinsen niet tot onze parate kennis behoren, is volstrekt normaal volgens de koningskenner. “De meeste van die families houden zich op de achtergrond en bevinden zich in hogere financiële kringen.”

Hoewel ze geen bloedband hebben met het koningshuis, bewaren ze wel de goede vrede met de vorst en zijn familie. “Ze schurken zich ook heel graag tegen de koninklijke familie aan. Heel vaak zijn ze Franstalig, katholiek en conservatief.”

Tegenwoordig wordt de titel van prins niet meer uitgedeeld. Koning Filip kan enkel nog mensen benoemen tot ridder, baron en graaf. De titel van prins kan dus enkel nog erven als je vader het had.