België boven! Van ‘Alles kan beter’ over ‘Belgica’ tot ‘Crimi Clowns’: dit zijn de beste titels van eigen bodem

TVWaarde landgenoten, geen betere manier om uw vaderland te salueren dan ter plaatse rust te nemen, de afstandsbediening erbij te pakken en de Belgische audiovisuele sluizen open te zetten. Van ‘Alles Kan Beter’ op Streamz over ‘Belgica’ op VTM GO tot ‘Crimi Clowns’ op Disney+. Wij wijzen u in onze ‘ Kijkgids ’ richting de beste titels van eigen bodem.

‘Alles kan beter’ (Streamz)

Gebotteld tussen 1997 en 1999 en nog niets aan smaak verloren: dit komische Canvas-sketchprogramma geldt als één van de beste Vlaamse tv-programma’s ooit gemaakt. Bedacht door archiefbeeldmagiër Mark Uytterhoeven, die samen met ex-Humo-hoofdredacteur Guy Mortier en ‘Who the fuck is Rob Vanoudenhoven’ het vaste panel vormde, vertrekt de show uit wekelijkse televisiebeelden die volgens het panel beter kunnen. Met alle geïmproviseerde, ironische en hilarische studiomomenten van dien. België -en bij benadering Vlaanderen- in een parodiërende notendop, dus.

‘Belgica’ (VTM GO)

Alleen al voor de titel een must. Deze film van Felix Van Groeningen over twee broers die een bruine kroeg uitbouwen in het centrum van Gent is een liefdesbrief aan z’n eigen jeugd, gezien z’n vader eigenaar was van danscafé Charlatan. De film ging in 2016 in première op het Sundance Film Festival en leverde Van Groeningen de prijs voor beste regie op. Het was niet de eerste keer dat de regisseur over de grote plas indruk maakte. Met ‘The Broken Circle Breakdown’(Streamz) sleepte hij vier jaar eerder al een Oscarnominatie in de wacht. Iets wat hem met ‘De Helaasheid der Dingen’ (Streamz) in 2009 ‘helaas’ niet lukte.

‘Hector’ (Netflix)

Tussen 1987 en 1990 de meest succesvolle Belgische film alvorens Urbanus en Stijn Coninx hun eigen record klopten met ‘Koko Flanel’ (Streamz), dat vervolgens maar liefst negentien jaar lang de onbetwiste nummer één bleef. Deze eerste film van Stijn Coninx, die een paar jaar later met ‘Daens’ (1992) internationaal furore zou maken, vertelt het verhaal van Hector (Urbanus) die na 35 jaar in een weeshuis eindelijk z’n goed hart aan de buitenwereld mag tonen door een lokale bakkerszoon aan een wielercarrière te helpen. Meer Belgische wielergekte vindt u trouwens in de Woestijnvis-reeks ‘De Ronde’ (2011) en de film ‘Coureur’ (2018) op Streamz.

‘Max’ (Netflix)

Blijft gewoon de max, deze klassieker uit 1994 met Jacques Vermeire en Greet Rouffaer als excentriek dansduo. De grijzende weduwnaar Max de Keukeleire slijt z’n dagen met het verkopen van bekers en trofeeën, maar het is quasi zeker dat hij er nooit één zal opstrijken. Niet als beste verkoper en zeker niet als beste danser. Wanneer hij in contact komt met Annie, een gewezen stripteasedanseres op de vlucht, stoomt zij hem klaar voor een nakend danskampioenschap, maar dat wil haar kwaaie ex niet zomaar laten gebeuren. Met Danni Heylen en Johny Voners in de cast is deze titel bijzonder uitnodigend voor fans van de alom bekende nineties sitcom ‘F.C. De Kampioenen’ (VRT NU, Streamz).

Binnenkort volgt er een internationale remake op Apple TV+, maar dat mag u niet tegenhouden om dit pareltje van bedenkster Malin-Sarah Gozin uit 2012 te (her)ontdekken. De reeks vertelt het verhaal van vier zussen die een moord beramen op schoonbroer Jean-Claude (Dirk Roofthooft) -ook wel bekend als ‘De Kloot’- omdat ze vinden dat hij hun andere zus ‘Moeke’ (Inge Paulussen) terroriseert. In de reeks steekt vooral actrice Ruth Becquaert erboven uit als de op wraak beluste zus met het ooglapje. Ze speelde nadien nog meer pannen van het dak in ‘Chaussée d’Amour’ (2016, Streamz), ‘Gent-West’ (2017, GoPlay) en had ook een kleine rol in ’Tabula Rasa’ (2017, Netflix), wat wederom een project is van Gozin en waar ook hoofdrolspeelster Veerle Baetens aan meeschreef.

‘Mira’ (Prime Video)

Lang voordat Jan Decleir de vergeetachtige huurmoordenaar in zichzelf ontdekte in Erik Van Looys ‘De Zaak Alzheimer’ (2003, Streamz), maakte hij in 1971 z’n filmdebuut in de Vlaams-Nederlandse ‘Mira’ van Fons Rademakers naar een scenario van Hugo Claus. In deze adaptatie van Stijn Streuvels’ roman ‘De teleurgang van de Waterhoek’ speelt Decleir een boerenzoon die in de ban raakt van de sensuele Mira. De film genereerde met z’n erotische scènes evenveel ophef als interesse. Nog meer Belgische boerenfilms vindt u op Netflix in de vorm van ‘De Leeuw van Vlaanderen’ (1984), met eveneens Hugo Claus en Jan Decleir als drijvende krachten en ‘Boerenpsalm’ (1989) met Matteo Simoni als pasgeboren baby.

‘Wij, Heren van Zichem’ (VRT NU)

Uitgezonden tussen 1969 en 1971 en een absoluut kijkcijferkanon met succes tot in Nederland. Deze reeks van Maurits Balfoort werd gebaseerd op verschillende verhalen van Ernest Claes en volgt de lotgevallen van Herman Coene (Jo De Meyere), Vrouw Coene (Dora van der Groen), De Witte (Fons Exelmans), Pastoor Munte (Luc Philips), Moeder Cent (Jenny Tanghe) en co tegen de achtergrond van het Hagelandse dorpsleven in de tweede helft van de jaren twintig. De reeks won in 1971 Humo’s Prijs van de Kijker en is ondanks z’n verouderd taalgebruik nog steeds een Vlaamsche topper. Nog meer BRT(N)-nostalgie? Ook ‘Postbus X’ (1989), ‘De Paradijsvogels’ (1979), ‘Het Pleintje’ (1986) en ‘Kapitein Zeppos’ (1964) zijn te vinden op VRT NU.

‘Crimi Clowns’ (Disney+)

In 2012 verruilde Luk Wyns even z’n Gamma-reclamespotjes voor het maken van snoeiharde fictie. Met ‘Crimi Clowns’ bracht hij drie seizoenen en twee films lang het verhaal van een Antwerpse circus- en misdaadfamilie tot leven die overdag clowns spelen maar ’s nachts allerlei criminele dingen doen. Wyns kruipt in de huid van de seksverslaafde pater familias Ronny -Clown Norry- Tersago, zijn zoon Wesley wordt vertolkt door Johnny de Mol en daarnaast vallen ook Manou Kersting en Chris Willemsen op als respectievelijk Lou De Man en Mini Mike. Voor wie houdt van criminele activiteiten met ’n zwart komisch randje kan ook op Streamz terecht voor ‘Matroesjka’s’ (2005) en ‘Fair Trade’ (2020).

Met Erik Van Looys ‘Loft’ (Streamz) zette Matthias Schoenaerts de deur naar internationaal succes vanaf 2009 op een kiertje, maar met ‘Rundskop’ beukte hij ‘m in 2011 volledig open. Dit misdaaddrama van regisseur Michaël R. Roskam over de hormonenmaffia werd in 2012 genomineerd voor de Oscar voor beste niet-Engelstalige film en steekt erboven uit door het hevig gebruik van het Truierlands. Schoenaerts kweekte voor z’n rol van Limburgse vetmester Jacky Vanmarsenille maar liefst 27 kilo spiermassa. Wie na al dat hormonenvlees nog honger heeft, kan eveneens op Streamz aankloppen bij ‘Van vlees en bloed’ (2009) voor -we zeggen zomaar iets- honderd gram salami?

