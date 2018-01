België geloot in eerste halve finale Eurovisiesongfestival KDL

29 januari 2018

14u50

Bron: VRT 2 Showbizz Een spannend moment voor België: maandag maakte de EBU bekend welk land in welke halve finale van het Eurovisiesongfestival optreedt. België werd geloot in de eerste halve finale die plaatsvindt op dinsdag 8 mei, en treedt op in de eerste helft van de avond. De volgorde van de optredens werd nog niet bepaald. Die maakt de EBU pas bekend nadat alle landen hun nummer hebben ingediend, om zo voor een gevarieerd programma te kunnen zorgen.

"Ik had geen voorkeur, maar denk dat het een mooie plek is. Ik heb een song, een artiestennaam en nu ook een plek in de halve finale. De puzzelstukjes beginnen stilaan in elkaar te vallen. Heel spannend!", reageert Laura Groesenekens, die ons land dit jaar op het Eurovisiesongfestival zal vertegenwoordigen onder haar artiestennaam Sennek. "Ik maak al een hele tijd muziek onder de artiestennaam Sennek, die ik koos omdat hij een tikkeltje mysterieus klinkt. En de naam heeft ook een persoonlijke toets: hij komt van mijn achternaam Groeseneken. Heel leuk dat ik nu ook onder deze naam naar Lissabon trek. Omdat ik zo nauw betrokken ben bij alle keuzes tijdens dit Eurovisie-traject, was het een logische keuze om met mijn eigen artiestennaam dit avontuur aan te gaan."

Slechte gewoonte

'Mister Eurovision' Peter Van de Veire volgde samen met Laura de loting van de EBU live. "In de eerste halve finale, een goede plek. Wie doorstoot naar de finale, heeft erna wat meer tijd om zich voor te bereiden op de finale. En dan ook nog eens in de eerste helft. Laura Tesoro had ook deze plek toen in de tweede halve finale en mocht die zelfs openen met een knal. Dat was een droom. Het enige nadeel van die eerste halve finale is dat er één land meer in meedoet dan in de tweede halve finale. Sowieso wordt het nog spannend, want de EBU heeft de slechte gewoonte om België als laatste af te roepen in de halve finales."

In de eerste halve finale treden 19 landen aan:

- Wit-Rusland

- Bulgarije

- Litouwen

- Albanië

- Tsjechië

- België

- Azerbeidzjan

- Israël

- Zwitserland

- Finland

- Oostenrijk

- Ierland

- Armenië

- Cyprus

- Kroatië

- Griekenland

- IJsland

- Estland

- Macedonië

In de tweede halve finale nemen 18 landen deel, waaronder Nederland. Van elke halve finale gaan 10 landen door naar de finale.