Bekijk hier de eerste trailer van ‘Ritueel’, de nieuwste film van Hans Herbots

Muziek Nieuwe radiocij­fers zijn bekend: Radio 2 blijft koploper, Qmusic opnieuw tweede grootste radiozen­der

19 oktober De nieuwe radiocijfers zijn bekend. In de maanden mei, juni, juli en augustus luisterden de meeste mensen naar Radio 2. Net zoals in het verleden ook al vaak het geval was. Qmusic staat op de tweede plaats met een marktaandeel van 13,15%. De derde plaats is voorzien voor de radiozender Joe.