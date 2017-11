Bekijk hem hier: Udo lanceert romantische nieuwe videoclip TDS

18u24

Bron: Universal 0 Showbizz Udo pakt deze week uit met een nieuw Nederlandstalig lied. Het nummer kreeg de opvallende titel ‘Wat als je God zag?’. U kan de videoclip, , waar Udo speciaal voor naar Parijs trok, hier bij ons bekijken.

Udo schreef het nummer dit jaar op zijn verjaardag samen met singer-songwriter Eva-Jane Smeenk en producer Filip Martens. Tijdens het eten van Udo’s verjaardagstaart werd er over het leven gepraat, over Filip zijn echtgenote die de strijd tegen kanker verloor. Dat gesprek bleef de hele dag nazinderen, en de drie schreven een lied over het gemis van een dierbare. Recht uit het hart.

"Dat gemis kan zodanig de bovenhand nemen in je leven dat een weldenkend mens zich uit pure wanhoop zelfs tot een niet-wetenschappelijk en onverklaarbaar iets als een god zou durven wenden. Ik draag de song dan ook graag op aan mijn co-writer Filip.”, aldus Udo.

Udo