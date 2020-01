Bekijk exclusief de volledige ‘#Eindejaars’-conference van stand-up comedian Bert Gabriëls MVO

27 januari 2020

Lach nog één keer mee met stand-up comedian Bert Gabriëls die onder andere Kristof Calvo, Jan Jambon, Wout Van Aert, Kim Clijsters en De Romeo's op de korrel neemt. Je kan zijn volledige '#Eindejaars'-show hier exclusief bekijken.



Tot eind deze maand kan je nog gaan kijken naar de eerste ‘#Eindejaars’-conference van stand-up comedian, jurist en hobby-antropoloog Bert Gabriëls. In de voorstelling blikt Bert verfijnd terug op de actualiteit van 2019 en dankzij de federale verkiezingen was dat op nieuwsvlak een grand-cru jaar.

Na de samenvatting op Radio 1 en op de regionale zenders, kan je hier exclusief kijken naar de integrale voorstelling. Grap na grap verweeft Bert politiek, verkiezingen, #Metoo, sport, showbizz, acties van de klimaatactivisten én zijn eigen belevenissen als papa tot een hilarische conference. Dat doet hij in decorstukken die hij recycleerde van Michael Van Peel en Alex Agnew, geleende schoenen van Geert Hoste en een kostuum dat hij straks moet teruggeven aan Kobe Ilsen. De 4-sterren recensie van De Morgen omschreef Bert Gabriëls zijn ‘#Eindejaars’ als volgt: “Hij is een meester op het vlak van ritme en intonatie. Zijn aanpak vormt een uitgekiende methode om zijn intussen gekende maatschappijkritiek volledig tot zijn recht te laten komen. Bert maakt dankbaar gebruik van enkele rode draden. Hij zet sporters in de bloemetjes die hun resultaat halen, maar neemt op een hilarische wijze de sportjournalist op de korrel, één van de hoogtepunten van een voorstelling die het perfecte evenwicht bewaart tussen humor, feitenmateriaal en authenticiteit.”

Meer info over de laatste ‘#Eindejaars’ van Bert Gabriëls vind je op www.bertgabriels.be.