Bekijk de eerste trailer van ‘Dealer’, het regiedebuut van Jeroen Perceval

Na 'snotinci­dent' tijdens concert: Marilyn Manson gaat zichzelf aangeven bij politie

26 juni Eind mei vaardigde de politie van de Amerikaanse staat New Hampshire een arrestatiebevel uit tegen Marilyn Manson (52). De zanger, wiens echte naam Brian Warner is, had tijdens een concert in 2019 een van zijn cameravrouwen mishandeld. Zijn advocaat Howard King en het politiedepartement van de staat in kwestie hebben ondertussen een akkoord bereikt. In de deal staat er onder meer dat Manson zich moet aangeven bij de politie.