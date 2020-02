Bekendste metalmannen van ons land starten podcast (en u mag de onderwerpen aanreiken) LH

07 februari 2020

07u00 1 Showbizz Franky De Smet-Van Damme en Jeroen Camerlynck, frontmannen van respectievelijk Channel Zero en Fleddy Melculy, geven morgen de eerste teaser vrij van een tweewekelijkse podcast onder de naam Fleddy en Flanky. Bedoeling is dat de twee bekendste metalzangers van ons land samen met een derde gast de ene na de andere stelling krijgen om on the spot te repliceren.

De Smet-Van Damme en Camerlynck, al lang twee handen op één buik, broedden reeds een jaar op het idee. “We wilden al even iets samen doen omdat er tussen ons altijd een zotte vibe is. Ik kan niet verklaren hoe dat komt, maar het is wel altijd fun. Veel mensen zeggen zelfs dat Jeroen en ik precies broers zijn”, legt De Smet-Van Damme uit. “Na een show zei ik eens voor de grap ‘Fleddy, het is Flanky hier’. Zo kwamen we op de naam voor de podcast.”

Tijdens de podcast zullen beide heren drie stellingen bespreken die ze op voorhand niet weten. In de eerste aflevering zijn enkel de twee te zien, maar het is bedoeling dat er voor de tweede aflevering een extra gast komt aansluiten. “We willen onze gasten aansporen om te antwoorden op stellingen over onderwerpen waar ze minder bekend mee zijn. Met politici mag het bijvoorbeeld niet specifiek over politiek aan. De nieuwe plaat van pakweg Slipknot gaan we ook niet direct aansnijden , tenzij iemand als Joke Schauvliege bij ons zit. We zullen het ook niet té ver zoeken”, lacht De Smet-Van Damme.

Kim Kardashian

Dat het duo gevoelige onderwerpen niet uit de weg gaat, bewijst meteen de eerste aflevering. Naast het succes van Kim Kardashian en het smartphonegebruik tijdens concerten komen ook genderneutrale wc’s aan bod. Het gesprek dat daarop volgt, is uiterst spontaan en losjes, in hun gekende stijl. De Smet-Van Damme en Camerlynck nemen geen blad voor de mond. “We gaan geen zaken uit de weg. Als we alles meteen zouden filteren, gaat het idee niet werken”, aldus De Smet-Van Damme.

De stellingen zullen geselecteerd en voorgelegd worden door Liesa Servranckx (een van de dochters van Urbanus, nvdr). “Iedereen die wil, mag stellingen doorsturen. De opmerkelijkste of tofste worden door Liesa gekozen voor de podcast. Mensen mogen filmpjes insturen als ze willen”, klinkt het nog.

Wie Fleddy en Flanky een stelling wil voorleggen, kan dat doen via het e-mailadres fleddyenflanky@outlook.be.