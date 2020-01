Bekende zakenman Philip Cracco (56) overleden na lange strijd tegen kanker TK BDB

06 januari 2020

21u43 313 Showbizz Philip Cracco, vooral bekend door zijn deelname aan ‘The Sky Is the Limit’, is overleden. Dat is te lezen op de Facebookpagina van zijn bedrijf JobFIXers. De zakenman vocht al enkele jaren tegen prostaatkanker. Hij laat zijn vriendin Aisha Van Zele (35) en twee kinderen uit een vorig huwelijk na.

“Maandagavond werd het nieuws bekendgemaakt dat Philip Cracco, oprichter van JobFIXers en BOEMM, overleden is na een slepende ziekte. Het voltallige team van het bedrijf reageert verslagen op het nieuws”, schrijft Lieven Bonamie, algemeen directeur van beide bedrijven op Facebook. “Ook al ging de gezondheidstoestand van onze bevlogen mede-oprichter en chairman de afgelopen maanden zienderogen achteruit en was het intussen duidelijk dat beterschap niet meer mogelijk was, toch komt dit moment bijzonder hard aan. Onze gedachten en ons medeleven gaan nu in de eerste plaats uit naar de kinderen, familie en vele vrienden van Philip.”

Naast verslagenheid is dankbaarheid het gevoel dat bij Lieven Bonamie overheerst: “Tegen wil en dank beseften we al een tijdje dat die vreselijke ziekte Philip uiteindelijk toch klein zou krijgen, ondanks zijn verbeten vechtlust. Ik ben hem oneindig dankbaar voor de vele mooie momenten die we in de afgelopen 15 jaar hebben mogen beleven. Tot op het laatste moment bleef hij mijn mentor en ‘compagnon de route’, maar bovenal ook een goede vriend die ik voortaan heel erg zal missen. Ik ben fier dat ik, zij aan zij, samen met Philip aan de wieg van JobFIXers mocht staan.”

Kwaadaardig gezwel

Begin 2016 kreeg Cracco te horen dat er een kwaadaardig gezwel was gevonden tijdens een medisch onderzoek naar aanleiding van het nieuwe raceseizoen - Cracco was 22 jaar lang rallypiloot, zijn favoriete hobby. Veel wilde hij echter nooit kwijt over zijn gevecht tegen de ziekte. Hij vond ‘vechten’ trouwens een fout woord. “Je kan er zelf niks aan doen. Je legt je lot in handen van de wetenschap. Ik ben nu net over de helft van een reeks van 35 bestralingen”, vertelde hij uitzonderlijk in 2016. “Elke ochtend, van maandag tot vrijdag, moet ik naar het ziekenhuis. Dat is het enige uur van de dag dat ik mezelf toelaat ziek te zijn. Ik kom pas twee minuten op voorhand aan en ben nadien meteen weer weg. Dan doe ik gewoon verder. Ik ga ook nog steeds fitnessen, zoals vroeger.”

Cracco bleef zo lang mogelijk doorwerken. “Ik heb me afgevraagd: moet ik mijn leven omgooien? Ben ik goed bezig? Ik zie veel mensen een bocht van 180 graden maken als ze het verdict kanker horen. Ik niet. Ik wíl geen ander leven. Het heeft toch geen zin om in een hoekje weg te kwijnen. Ik doé mijn werk gewoon graag. Ik heb altijd al willen ondernemen. Ook nu nog, ja. En kanker kan iedereen overkomen. Ik heb pech gehad.”

“Soms heb ik wel een moment van zelfmedelijden: waarom ik? Maar ik wil het er gewoon niet over hebben: ik praat daar niet graag over. Als ik te veel nadenk over die kanker dan maak ik mezelf zieker, daar ben ik van overtuigd. Er zijn mensen bij wie ik terechtkan, als ik mijn hart zou willen luchten. Maar ik doe dat eigenlijk echt niet. Dan maak ik mezelf ongelukkig, heb ik al gemerkt. Als ik er te veel over nadenk, begin ik te huilen. En dat helpt me niet vooruit. Ik praat eigenlijk met niemand over waar ik nu door moet. Dit kruis moet ik alleen dragen.”

Van sloppenwijken tot rijke Belg

Cracco stond bekend als een gewiekste zakenman met een opvallend verleden. Hij omschreef zichzelf als iemand die geboren werd in de ‘sloppenwijken’ van Roeselare. “Een kansloos kind, zeg maar", omschreef reportagemaker Peter Boeckx, die Cracco rekruteerde voor ‘The Sky Is The Limit’, het. Aanvankelijk was de glamour in Cracco’s bestaan dan ook ver te zoeken. De West-Vlaming ging aan de slag als arbeider en schilderde bussen. Daarna vervoegde hij voor enkele jaren de para’s, maar niet veel later stond hij alweer bussen te schilderen. Rond zijn 20ste werd hij verkoper en begon hij ook les te volgen aan de avondschool van Vlerick Business School, waar hij in 2000 een master in ‘General Management - KMO Challenge’ behaalde.

Door enkele gewiekste zakendeals én een briljant idee vergaarde Cracco zijn fortuin. Hij richtte Accent Interim op en bouwde het uit tot een bloeiend bedrijf. 18 jaar later een omzet van 350 miljoen euro, waarna hij het verkocht voor zo'n 80 miljoen euro. Sindsdien investeerde hij via zijn holding in een aantal brands en kocht hij ook Rodania op; hij wilde van het bekende uurwerk weer een topper maken. “De Vlaamse Wolf of Wall Street”, omschreef Boeckx hem. “Sommige mensen zijn puissant rijk, maar totaal oninteressant. Philip Cracco leidt een leven dat tot de verbeelding spreekt, maar is vooral een slimme kerel met een uitgesproken persoonlijkheid.”

De laatste jaren kende Cracco wel wat tegenslagen in het zakenleven. Eind 2018 verkocht hij Rodania opnieuw na een verlies van 7 miljoen euro. De verliezen hadden onder meer te maken met het afboeken van oude voorraden. Daarna richtte de zakenman zich opnieuw op zijn oude liefde: de interimsector. Hij zette uitzendbedrijf JobFixers op poten, maar kwam al snel onder vuur te liggen omdat de regels binnen het bedrijf vrouwonvriendelijk zouden zijn. Enkele oud-werknemers getuigden hoe ze op straat werden gezet om vervangen te worden door knappe, jonge vrouwen met minder kennis van zaken. Ze zouden ook verplicht op rode hoge hakken hebben moeten werken. Cracco gaf toen toe de schoenen cadeau gedaan te hebben, “maar ze moeten die niet dragen”.

Aisha

Vlaanderen leerde Cracco pas echt kennen toen hij en zijn vriendin Aisha - een voormalige Vlaams Belang/LDD-politica - in 2015 hun opwachting maakten in ‘The Sky Is The Limit’. Het koppel kwam graag uit voor hun rijkdom, wat zich vertaalde in veel blitse racewagens en verre, exotische reizen. De twee kwam altijd liefdevol in beeld, maar na de kankerdiagnose kenden ze een moeilijke periode. Het paar ging na een relatie van 4,5 jaar uit elkaar. Uit liefde, zo bleek. “We waren bezig aan kinderen”, verklaarde Cracco toen. “En toen viel het verdict. Toen heb ik er zelf op aangestuurd om onze relatie te beëindigen. Zij heeft een grote kinderwens en ik vind dat ik haar toekomst niet mag afpakken. Sowieso kan ik er de eerste drie, vier jaar niet aan beginnen omwille van de prostaatkanker. Ik vind dat ook niet verantwoord. Je wil geen kind op de wereld zetten dat over een paar jaar misschien geen vader meer heeft. Dat was geen makkelijke beslissing. En zeker niet op het moment dat je geconfronteerd wordt met ziekte. Maar ik doe het voor haar. Ik wil dat zij haar dromen waarmaakt.”

De liefde tussen de twee bleek echter te groot. Na een knipperlichtrelatie van een aantal maanden vormden de twee opnieuw permanent een koppel. “Ja, we zijn opnieuw samen en nu zal het voor goed zijn”, bevestigde de zakenman eind 2018 aan de Krant van West-Vlaanderen. “We zien elkaar echt graag. Aïsha heeft er uiteindelijk haar kinderwens voor opgegeven.” Hij kondigde toen ook aan dat de twee ‘snel’ wilden trouwen. “Voor Aïsha, en voor veel vrouwen blijkbaar, is dat zeer belangrijk. Ze wil niet langer ‘de vriendin van’ zijn maar wel ‘de echtgenote van’. Voor mij maakt dit geen groot verschil want ik zie haar toch even graag. Of ze nu mijn vriendin, partner of vrouw is, dat maakt voor mij niet zo veel uit.” Of de twee uiteindelijk gehuwd zijn, is niet duidelijk.

Cracco laat naast zijn vriendin Aisha ook twee kinderen na uit een vorig huwelijk: Marie-Julie-Pascale (21) en Pieter-Jan-Michiel (24) zullen in de voetsporen van hun papa treden. Zij maken nu al deel uit van het dagelijks bestuur van het bedrijf van hun papa. “Ze moeten vooral doen wat ze graag doen”, zei Cracco daar eerder over. “Te veel mensen doen te veel tegen hun goesting. En dan worden ze ziek en krijgen ze een burn-out. Hun besluit is dan: ik kan niet meer werken, ik ben ziek geworden van mijn job. Maar dat is het niet. Het wil gewoon zeggen dat het al veel langer fout zat. Daarom, als ik iets wil meegeven: zorg dat je in je leven de dingen doet die je graag doet, die je gelukkig maken.”