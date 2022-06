Bekende vrienden zakken af naar theatershow Erik Van Looy: “Er staan al 60 nieuwe shows gepland voor 2023"

Showbizz The show shall go on . Na z’n geslaagde theaterdebuut met ‘Verslaafd!’ breidt Erik Van Looy volgend jaar een vervolg aan z’n show. “Er staan ondertussen al zestig nieuwe optredens op de agenda. Niet slecht voor iemand die aanvankelijk geen show wilde maken (lacht)”

Dankbaar, enthousiast en een tikkeltje zenuwachtig was ie voor z’n derniere van 2022. “Ik sta in de Antwerpse Stadsshouwburg, en da’s de grootste zaal waar ik ‘Verslaafd!’ - een humoristische show waarin Van Looy z’n liefde voor film(sterren) uit de doeken doet - al mocht spelen. Die omvang boezemt mij niet zozeer angst in. Wél het feit dat Koen De Bouw, Jan Decleir en Tom Waes in de zaal zaten. Dat zijn toevallig drie persoonlijke helden”, vertelt Van Looy. “Ik ben blij dat ze nu pas komen kijken. Als ze tijdens de première gekomen waren, was ik hoogstwaarschijnlijk gestorven van de zenuwen. Op mijn leeftijd is dat een reëel risico. (lacht)”

“Voor mij was de wereld van de comedy tot voor kort iets compleet nieuws”, vervolgt Van Looy. “Het idee om een humoristische show te maken kwam niet van mezelf: Jens Dendoncker en Fokke van der Meulen (van het Antwerpse comedycafé The Joker, red.) hadden mij dat idee aangepraat. Aanvankelijk aarzelde ik, maar ik werd goed omringd. Naast Jens hebben ook Alex Agnew en Philippe Geubels me geholpen. Met succes, want tijdens de try-outs merkte ik dat mensen écht moesten lachen. Dat is alleen maar in crescendo gegaan.”

Eigen chauffeur

Na een resem uitverkochte shows in 2022, trekt de regisseur volgend jaar opnieuw de hort op. “Oorspronkelijk was dat niet het plan, maar de interesse in wat ik te vertellen heb blijft aanhouden”, legt Van Looy uit. “Vanaf januari start ik daarom opnieuw met ‘Verslaafd!’, en blijf ik daarmee aan de slag tot juni. ‘t Is gewoon té plezant. Zeker nu ik ook een chauffeur gevonden heb. Vier keer per week ‘s avonds in de wagen kruipen om de show te spelen - en ‘s nachts terugkeren - blijkt, naast mijn dagdagelijkse bezigheden, ontzettend vermoeiend. En ik moet nog even mee, want - tenzij ik honderd jaar word - is dit de enige show die ik ooit zal maken.”

Tickets en info: erikisverslaafd.be

