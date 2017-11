Bekende Vlamingen verzamelen op de rode loper van 'De Tante van Charlie' TDS

20u56 0 Dieter Bacquaert Showbizz Voor het eerst in de geschiedenis is het niet Nicole en Hugo, maar alleen Hugo. Nu de twee met pensioen zijn, acteert de mannelijke helft van Vlaanderens bekendste duo in 'De Tante van Charlie'. En dat wouden heel wat BV's natuurlijk zien!

Vandaag ging de komedie in première in Theater Elckerlyc in Antwerpen. Iedereen was benieuwd hoe de bekende cast het er vanaf zou brengen in de voorstelling. Hugo Sigal, Karel Deruwe, Jan Van Dyke, Britt Van der Borght, Annemarie Picard, Margot Hallemans, Thomas Van Goethem en Ken Verdoodt gaven er het beste van zichzelf. En het publiek? Dat genoot!

