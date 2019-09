Exclusief voor abonnees Bekende Vlamingen over de vraag of Bart De Pauw weer op tv moet: “Hij is een stalker, ja. Maar hij is ook briljant” Redactie

05 september 2019

06u00

Bron: TV FAMILIE 0 Showbizz “Mocht Bart De Pauw mij vragen voor een rol, ik zou meteen ‘ja’ zeggen.” Deze opvallende uitspraak deed ‘Thuis’-actrice Leen Dendievel (35) recent in een podcast van komiek Alex Agnew. Ze is daarmee de eerste BV die niet tot de intimi van de gevallen tv-maker behoort, die het voor hem opneemt. In weekblad Tv Familie laten nu ook andere bekende Vlamingen hun licht schijnen op de zaak.

“Mocht Barts serie ‘It’s Showtime’ alsnog op het scherm komen (Eén schrapte de reeks nadat De Pauw bij de VRT werd ontslagen na diverse klachten over ongewenst gedrag, red), ik zou zeker kijken”, aldus Leen Dendievel. “Want dat gaat keigoed gemaakt zijn. Heeft Bart fouten gemaakt? Waarschijnlijk wel, maar ik wéét het niet. Waarom zou ik verbrand zijn als ik in iets van Bart De Pauw zou meespelen? Hij is gewoon een goeie tv-maker, punt. Mocht Woody Allen, die ook in opspraak kwam, mij bellen en ik zou weigeren, dan zou iedereen dat vreemd vinden. Mocht Bart me een voorstel doen en ik zou ‘ja’ zeggen, dan zou daarover gesproken worden. Geef toe dat dat een beetje raar is, niet?”

Dat een populaire actrice als Leen Dendievel, die niet om werk verlegen zit, zo’n duidelijk standpunt inneemt, doet de vraag rijzen: wordt het geen tijd dat Bart De Pauw z'n comeback mag maken op tv? Dat hij weer zelf een quiz mag presenteren. Of een nieuwe topfictiereeks kan lanceren. Want het is een feit: een creatief genie als Bart, met tal van kijkcijferhits als ‘Schalkse Ruiters’, ‘Twee Tot De Zesde Macht’ en ‘Quiz Me Quick’ op z'n palmares, is sowieso een verrijking voor het Vlaamse tv-aanbod.

Ander beeld

Het antwoord op de comebackvraag lijkt onder BV’s haast unaniem ‘ja’ te zijn. Zelfs actrice en regisseur Hilde Van Mieghem (61) die zich - nadat het #MeToo-schandaal rond Bart uitbarstte - opwierp als één van z’n ergste tegenstanders, toont zich nu mild.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis