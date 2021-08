BEKENDE VIERVOETERS. Viktor Verhulst vertelt over zijn overleden grootouders: “Soms zetten we ze mee op tafel om te klinken”

“Als je er tijd en liefde in steekt, dan is dat het mooiste geschenk dat je kan hebben.” Waarover Viktor Verhulst het hier heeft, ontdek je in een nieuwe aflevering bij Laurence Van Tongerloo. En ook over hoe Viktor denkt over leven na de dood. Zowel de urne van Jos, de grootvader van Viktor, als die van z’n oma staan bij hen thuis. Ze zijn er zelfs bij als ze eten. “Als we een leuk diner hebben zetten we ze mee op tafel. Dan klinken we met ons glas eens op de urne.”