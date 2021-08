BEKENDE VIERVOETERS. Niels Destadsbader over zijn grote liefde Nona: “Als een toekomstige partner niets met honden heeft, dan is dat een breekpunt”

Celebrities Nieuwe theorie duikt op: was Britney Spears in 2012 al stiekem getrouwd?

20 augustus Over het liefdesleven van Britney Spears (39) is al heel wat inkt gevloeid. Na haar vier jaar durende relatie met Justin Timberlake (40) ging het van kwaad naar erger. Haar eerste huwelijk met Jason Alexander (39) werd al na 55 uur ontbonden. Met Kevin Federline (43), de man die zijn zwangere vrouw voor Britney liet zitten, trouwde ze na een relatie van drie maanden. En nu zou blijken dat ze ook in 2012 in het geniep in het huwelijksbootje stapte.