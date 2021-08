BEKENDE VIERVOETERS. Koen Wauters: “Ik wil later worden gecremeerd en samen met mijn honden worden uitgestrooid”

Celebrities “Gedeelte­lij­ke overwin­ning” voor Harvey Weinstein in misbruik­zaak

13 augustus Goed nieuws voor Harvey Weinstein (69). Een rechter in Los Angeles heeft een van de aanklachten tegen hem laten vallen omdat de verjaringstermijn voorbij was. Z'n advocaten spreken van een “gedeeltelijke overwinning”. Dat schrijft The Hollywood Reporter.