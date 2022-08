Bekende singles Kimberly, Fabrizio, Gideon en co zoeken date voor 't Love Eilandje van Streamz op 13 augustus

Celebrities Chris Rock na video van Will Smith: “Wie zegt dat woorden pijn doen, is nog nooit in het gezicht geslagen”

Vier maanden na het Oscarincident tussen Will Smith (53) en Chris Rock (57) publiceerde Will vrijdag een openhartige video. Daarin excuseerde de acteur zich uitgebreid tegenover Chris, maar langs de andere kant kwam daar weinig reactie op. Enkele uren nadat de video online kwam, stond de komiek op het podium. Er klonk geen woord over de video, wel over de klap van enkele maanden geleden. “Iedereen probeert een slachtoffer te zijn.”

31 juli