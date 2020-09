Bekende Nederlanders achter corona-actie #ikdoenietmeermee verwijderen video's van Instagram Redactie

23 september 2020

18u18

Bron: AD 0 Showbizz Een deel van de bekende Nederlanders die zich maandag met de hashtag #ikdoenietmeermee tegen de coronaregels van het kabinet keerden, heeft de video’s waarin ze hun kritiek uitten weer verwijderd van sociale media. Onder hen onder andere rapper Gers Pardoel (39).

Bekende gezichten als vlogster Famke Louise (21) en zangers Tim Douwsma (32) en Thomas Berge (30) riepen maandag hun duizenden volgers op zich tegen de coronarichtlijnen in Nederland te keren. Hoewel de actie op bijval kon rekenen, was er ook veel kritiek van collega’s en politici. In verschillende talkshows verklaarden enkele BN’ers dinsdagavond waarom ze het initiatief ondersteunden, al leken ze ook enige afstand te nemen van de hashtag #ikdoenietmeermee. Zo veranderde Douwsma de hashtag intussen naar #ikblijfkritisch.

Ook Famke Louise benadrukte zich wel aan de coronaregels te houden en zeker geen “schijt” te hebben aan het virus. Daarnaast liet ze vallen vraagtekens te hebben bij de huidige werkwijze. Ze beklemtoonde ook niet te willen oproepen tot burgerlijke ongehoorzaamheid. Op de vraag waarom zij de boodschap op sociale media dan wel zo geformuleerd had, wist de vlogster geen antwoord te geven. “We hadden deze hashtag nodig om aandacht te trekken. Anders had ik nu hier niet aan tafel gezeten”, klonk het.

Andere bekende Nederlanders, onder wie Gers Pardoel en rapper Bizzey, hebben de video’s waarin ze hun kritiek uitten op de coronamaatregelen intussen weer verwijderd.

