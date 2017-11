Bekende namen uit muziekindustrie duiken op in Paradise Papers TDS

12u08 0 Reporters Showbizz Koopt u wel eens een nummer van Bob Marley, Avril Lavigne, of Kelly Clarkson? U bent uiteraard niet de enige. Artiesten verdienen miljoenen aan de rechten en royalty’s op hun songs, maar blijkbaar betaalt niet iedereen daar even graag belastingen op.

De wereld van belastingparadijzen moet door de Paradise Papers opnieuw geheimen prijsgeven. Het grootschalige journalistiek onderzoek laat onder meer zien hoe multinationals als Apple en Nike de verre oorden gebruiken om omstreden contracten onder de mat te vegen, en belastingen te ontwijken.

26.000 nummers

Een fonds met liefst 26.000 liedjes van bekende artiesten werd om die reden geparkeerd op het eiland Jersey, voor de kust van Normandië. Daar moeten geen belastingen op royalty’s worden betaald. Het fonds werd opgericht in 2007 en bestond tot 2014. Namen als John Denver, Kelly Clarkson, Duke Ellington, Avril Lavigne duiken op, net als Bob Marley, Sheryl Crow, Jefferson Airplane, en The Trammps.

Bijna 4 miljoen per jaar

Elke keer als een nummer wordt afgespeeld gaat er een kleine vergoeding naar de artiest. De liedjes brachten volgens de Paradise Papers ruim 3,8 miljoen euro per jaar op aan rechten. Daar werd op het eiland dus geen belastingen op betaald. Het meest succesvolle nummer uit de catalogus is ‘Disco Inferno’ van Trammps, dat tussen 2009 en 2010 meer dan 600.000 dollar in het laatje bracht.