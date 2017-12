Bekende dirigent James Levine beschuldigd van seksueel misbruik TMA

Bron: Belga 0 AP Showbizz De wereldberoemde dirigent James Levine wordt beschuldigd van aanranding. Levine, die veertig jaar lang de chef-dirigent was van de Metropolitan Opera in New York, zou jarenlang een jongeman hebben misbruikt, schrijft de New York Post.

Het misbruik zou gestart zijn in 1985, toen het slachtoffer 15 en de dirigent 41 was, en zou zijn doorgegaan tot 1993. Het slachtoffer, dat nu 48 is en wiens identiteit niet is bekendgemaakt, legde verklaringen af bij de politie van Illinois. "Hij vernederde me. Ik voelde me schuldig."

"Honderden keren"

James Levine zou hem eerst jarenlang cadeaus hebben toegestuurd, voor hij hem in 1985 voor het eerst aanraakte. Toen hij 16 was, zou de dirigent zich in een luxehotel in Lake Forest voor hem hebben gemasturbeerd en zijn geslachtsdelen hebben aangeraakt, iets wat zich nadien "honderden keren" herhaalde.

50.000 dollar

De ontmoetingen met Levine, onder het mom van gesprekken over zijn toekomst in de klassieke muziek, zouden zijn voortgegaan tot 1993. Volgens de New York Post zou Levine hem naast cadeautjes in de loop van de jaren 50.000 dollar hebben gegeven.