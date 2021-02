Bekende collega’s steken vrouwen in zaak-Bart De Pauw een hart onder de riem: “Na de bagger willen we onze stem laten horen”

ShowbizzHeel wat acteurs, actrices en andere tv-gezichten steunen in een open brief onder de titel #streepinhetzand de vrouwen die zich burgerlijke partij stellen in de zaak-Bart De Pauw. Onder meer An Lemmens, Siska Schoeters, Marijke Pinoy, Maaike Neuville, Lien Van de Kelder, Rik Verheye, Mathias Sercu en Lauren Versnick delen het statement op hun sociale media. “Met deze brief willen we de stilte doorbreken vanuit onze sector”, klinkt het.

Met de open brief willen de bekende tv-gezichten zich voor alle duidelijkheid niet uitspreken over de inhoud van het proces. “Dit is geen brief met een mening over een lopende rechtszaak, maar een warme steunbetuiging van collega’s aan collega’s”, klinkt het. “Over lopende rechtszaken praten we beter met voorzichtigheid en nuance. Enkel betrokkenen weten wat er is gebeurd. Enkel de rechtbank oordeelt. Wat wel van belang is voor ons, is de manier waarop we erover praten.”

De reactie komt er nadat de 13 vrouwen die Bart De Pauw beschuldigen van grensoverschrijdend gedrag - onder wie actrices Maaike Cafmeyer, Liesa Naert en Ella-June Henrard - de voorbije weken heel wat negatieve en kwetsende commentaar over zich heen kregen. “Na de bagger die de laatste weken over onze collega’s is uitgekieperd, willen we onze stem laten horen. We lazen dat de vrouwen golddiggers zijn en aandachtshoeren. Dat ze enkel aandacht willen en bloed ruiken. Dat ze overdrijven, manipulatief, leugenachtig en bovendien hysterisch zijn. Deze reacties vertellen ons meer dan we willen horen. Deze reacties zitten ingebakken in onze cultuur waarin het normaal is dat grenzen van vrouwen worden geminimaliseerd, genegeerd en overschreden. Dit gebeurt voortdurend en dit kunnen we niet aanvaarden.”

Diep geraakt

“Deze brief is van onderuit ontstaan”, zegt actrice Dominique Collet, één van de initiatiefnemers, aan De Morgen. In een vorige week opgerichte Facebook-groep, die zo’n 1.000 leden uit de audiovisuele sector telt, ontstond de behoefte om de 13 vrouwen een hart onder de riem te steken. “Alle nuance in dit debat is zoek, als je ziet welke bagger deze vrouwen de laatste tijd over zich heen hebben gekregen. Daarom wilden we een brief opstellen waarin we ons achter deze vrouwen scharen. We willen niets in de schoenen van Bart De Pauw schuiven, maar we willen wel onze solidariteit tonen vanuit de sector. Als iemand een grens trekt, wordt dat blijkbaar heel snel geridiculiseerd. Door de toon van het debat vraag je je af: wie gaat nu nog grensoverschrijdend gedrag durven melden?” “Dit had elk van ons kunnen overkomen”, reageert ook actrice Marijke Pinoy, die de brief mee ondertekend heeft. “Dit gaat niet om hysterische vrouwen en ze hebben dit niet gezegd om aandacht te trekken. Dit gaat om mensen die diep geraakt zijn. Zoiets doe je niet zomaar.”

Quote We willen een andere toekomst: voor onze dochters en zonen, voor iedere andere persoon en voor de wereld waarin we leven. Een wereld waarin er wordt geluisterd naar wie de moed heeft te spreken.

De acteurs beklemtonen in de open brief daarom dat iedereen die aan de alarmbel trekt, steun verdient. “Het kan niet zijn dat wanneer je een grens aangeeft, je niet ernstig wordt genomen, dat je meteen als ongeloofwaardig wordt neergezet en wordt uitgescholden door wie maar wil. We zijn verontwaardigd en diep geraakt en daarom willen we niet langer zwijgen; omdat zij de moed hebben gehad te spreken. Omdat zij de moed hebben gehad om aan te klagen en een grens te trekken. Wij vinden het belangrijk dat iedereen die in de toekomst overweegt om zelf een streep in het zand te trekken, of wie twijfelt om zelf een klacht in te dienen, zich de moed niet laat ontnemen. We willen een andere toekomst: voor onze dochters en zonen, voor iedere andere persoon en voor de wereld waarin we leven. Een wereld waarin er wordt geluisterd naar wie de moed heeft te spreken. Met deze brief willen we de stilte doorbreken vanuit de sector en onze steun betuigen aan onze betrokken collega’s. Samen met veel anderen.”

De rechtszaak tegen Bart De Pauw begint wellicht dit najaar. Zelf startte de tv-maker een ander proces op tegen de VRT, omdat hij meent dat de openbare omroep de samenwerking met hem ten onrechte stopzette. Hij eist een schadevergoeding voor zichzelf, zijn gezin en zijn bedrijf van 12 miljoen euro.

