Bekende collega's reageren op overlijden van Cranberries-zangeres Dolores O’Riordan TDS

20u24

Bron: BUZZE 0 AF Van links naar rechts: James Corden, Kodaline, Hozier. Showbizz Collega's uit de muziekwereld reageren op Twitter geschokt op het nieuws van de plotselinge dood van Cranberries-zangeres Dolores O'Riordan. De frontvrouw van de Ierse band overleed toen zij in Londen was voor een opnamesessie.

De Ierse band Kodaline reageerde als een van de eerste. "Enorm geschokt door het nieuws over het overlijden van Dolores O'Riordan! The Cranberries gaven ons een grote steun in de rug toen we met hen toerden door Frankrijk jaren geleden! Onze gedachten zijn bij haar familie en vrienden", schrijft de band.

"Wij zijn kapot van het nieuws over de dood van Dolores O'Riordan. Onze gedachten gaan uit naar haar familie in deze verschrikkelijke tijd", laat Duran Duran weten.

James Corden herinnert zich een ontmoeting met de zangeres. "Ik heb Dolores op mijn vijftiende ontmoet. Ze was aardig en lief, ik kreeg haar handtekening op mijn treinkaartje en mijn dag kon niet meer stuk. Ze had een prachtige stem en uitstraling. Vreselijk om te horen dat ze vandaag is overleden", aldus de presentator.

"De eerste keer dat ik de stem van Dolores O'Riordan hoorde was onvergetelijk. Ik had nog nooit iemand gehoord die zijn of haar instrument zo gebruikte. Geschokt en verdrietig om te horen van haar overlijden, gedachten zijn bij haar familie", aldus de Ierse zanger Hozier.

Dave Davies van The Kinks had een paar weken geleden nog contact met de zangeres. "Ik ben geschokt te horen dat Dolores zo plotseling is overleden. Ik sprak haar een paar weken voor Kerstmis en ze leek gelukkig en oké. We hadden het er zelfs over om misschien samen nieuwe songs te schrijven. Ongelooflijk, God zegene haar".

De Ierse president Michael Higgins noemde O'Riordans dood een groot verlies voor de Ierse muziek en noemde haar invloed "immens''.