Bekend Vlaanderen rouwt om Walter Capiau: "Hij had veel levenswijsheid, ondanks wat er is gezegd" MVO

05 oktober 2018

08u42 0 Showbizz Bekend Vlaanderen rouwt om Walter Capiau. Hij overleed op 80-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker.

Margriet Hermans was een goede vriendin van Capiau. "Ik heb hem nog gesproken, ik had hem ook uitgenodigd, maar daar had hij geen zin meer in. Hij was gekraakt door wat hem overkomen is. Maar Walter was zoveel meer. Hij was een rasechte artiest. Hij was een professioneel entertainer, dat zat erin, dat was sterker dan hemzelf," zegt ze op Radio 2. "Ik kon niet naar zijn 80ste verjaardagsfeestje gaan. Ik vond dat zo jammer, tot ik de foto’s zag, want hij zag er toen al echt niet meer goed uit. Je zag dat zijn gezondheid fel achteruitgegaan was."

Johan Verstreken, voormalig presentator, reageert in een gesprek met VRT. "Hij kwam nu en dan eens bij me langs in Oostende met een groep gemeenschappelijke vrienden, zo'n 2 à 3 keer per jaar. Het was altijd lachen en grappen en grollen, maar hij gaf ook carrière-advies. Hij had veel levenswijsheid, ondanks wat er de laatste jaren is gezegd."

Radiofratsen, Hoger-Lager, Rad van Fortuin,... rust in vrede #waltercapiau https://t.co/jnlStYVoM2 Johan Verstreken(@ JohanVerstreken) link

Ook de burgemeester van Koksijde, Marc Vanden Bussche, reageert op de dood van Capiau. In Het Nieuwsblad vertelt hij: "Walter is hier rond de jaren 2000 toegekomen en maakte zich in korte tijd heel populair. Hij zette zich in voor liefdadigheidsverenigingen. Zo nam hij nog deel aan een wereldrecordpoging paëlla maken, en gaf hij er een fantastisch optreden."

Vlaamse radio- en tv-presentator Jan Van Rompaey schrok van het nieuws, zo zegt hij aan VRT. "Het was even schrikken, ik wist wel dat hij ernstig ziek "was, ik heb korte tijd geleden nog met hem gemaild," klinkt het. ""Ik zou het erg vinden als men hem als die schaduw bleef zien. Hij blijft een uniek figuur op radio en tv, die schaduw is er later bijgekomen."

Radiostem Peter Van de Veire plaatste een eerbetoon op Twitter:

Walter zal het nooit meer zeggen ... https://t.co/YtSAfmuHth#waltercapiau Peter Van de Veire(@ petervandeveire) link

Xander De Rycke maakt zonde van de biografie die er nooit is gekomen:

Zonde dat Walter Capiau zijn carrière eindigde waar ze nu zat. (Zijn eigen schuld natuurlijk.)

Wou hem altijd te gast in #mosselen0130 want ik geloofde dat er geweldige showbizz verhalen uit die man konden komen en dat we een dijk van een biografie gemist hebben. Xander De Rycke(@ xanderycke) link

Ik bedoel maar... Hoger Lager, Rad Van Fortuin, Walter’s Verjaardagshow, De Kinderacademie, HT&D. De vroege jaren van BRT en VTM toen mensen nog zopen en paften op het scherm. Damn. Xander De Rycke(@ xanderycke) link