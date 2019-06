Bekend Vlaanderen rouwt om Nora Tilley: “Ze heeft er alles proberen uithalen wat erin zat” Korneel Dobbels

21 juni 2019

11u54 5 Showbizz Jan Verheyen was de laatste regisseur die met Nora Tilley (67) samenwerkte, tijdens de opnames van ‘De Collega’s 2.0'. Hij heeft alleen maar goede herinneringen aan hun tijd samen overgehouden, vertelt hij in een reactie. “Het was de eerste keer dat ik met Nora werkte en ik was zeer onder de indruk van hoe zij was als mens. Nora was een hele warme, lieve, zorgzame vrouw die door het lot niet is gespaard.”

Het overlijden van Tilley komt voor hem niet heel onverwacht: hij wist dat actrice euthanasie had aangevraagd. “Dat klopt ook helemaal met wie zij was: een dappere, trotse vrouw die wil vechten zolang het de moeite waard is. Ze wilde ook leven, en als dat leven niet langer kan geleefd worden volgens haar voorwaarde, dan is het geen leven meer: dat was haar filosofie. We hebben het nieuws dat ze ALS had vernomen net voor we ‘De Collega’s’ begonnen te draaien. Ze heeft twee fantastische dagen gehad met haar collega’s van vroeger en heeft de première nog gehaald. Het was de eerste keer dat ik met Nora werkte en ik was zeer onder de indruk van hoe zij was als mens.”

“Nora was een hele warme, lieve, zorgzame vrouw die door het lot niet is gespaard. Eerst borstkanker overwonnen en dan nog eens ALS te verduren krijgen. We weten ondertussen dat het lot zeer onrechtvaardig kan zijn. Dat maakt mijn respect voor haar alleen maar groter. Je kan in de zetel zitten kniezen van ‘waarom ik?’, of je kan zoals Nora er nog alles proberen uithalen wat er in zit. Ik hoop dat als mij iets dergelijks zou overkomen, dat ik dezelfde moed en kracht zou hebben om daarmee om te gaan.”

Hij vindt dat Vlaanderen een goede actrice kwijt is. “Joseph Conrad schreef ooit: ‘elke mens die sterft is een museum dat afbrandt’. Maar Nora zit met een paar iconische personages in het collectief geheugen van Vlaanderen, dus uiteraard raakt dat veel meer mensen. Dat is uiteraard een groot verlies.” Verheyen beseft ook maar al te goed dat hij de laatste regisseur was die met haar werkte. “Daar ben ik me van bewust. Ik denk wel dat ze daar een warme herinnering aan heeft overgehouden omdat het voor haar de cirkel rondmaakte. Het is begonnen en geëindigd met ‘De Collega’s’. Ze heeft afscheid kunnen nemen met een rol die heel veel voor haar heeft betekend.”

Het feit dat ze zich inzette voor de ALS-liga, vond hij knap. “Ze heeft inderdaad geprobeerd om toch nog iets voor anderen te doen, om dat op de agenda te zetten. Terwijl je ook zou kunnen zeggen: ‘ik ga op wereldreis en iets doen voor mezelf.’ Nora heeft een deel van haar kostbare tijd gebruikt om iets te kunnen betekenen voor anderen, die het door omstandigheden misschien nog moeilijker hadden dan haar. Dat is schoon, daaraan herken je een schone mens.”

“Toonbeeld voor iedereen die tegenslag heeft”

Acteur Johny Voners, vooral bekend van ‘F.C. De Kampioenen’, speelde regelmatig samen met Tilley, onder meer in ‘De collega’s’. “Ik herinner me haar als een zeer toffe collega”, vertelt Voners aan de VRT. “Wij grapten veel, we konden zeer goed met elkaar opschieten en wij lachten heel wat af. Ik heb haar onlangs nog bezocht en wij mailden zo om de twee weken met elkaar.”

“Natuurlijk kende ik haar toestand”, gaat Voners verder. “Ik was op de hoogte en wat me opviel was dat ze ontzettend moedig en positief bleef. Het is verbazend dat je in zo’n toestand nog zoveel kracht hebt om positief te zijn. Ze was een voorbeeld voor iedereen die tegenslag heeft.”

Ook Tuur De Weert heeft alleen maar goede herinneringen. “Wij hebben vele jaren in hetzelfde gezelschap gespeeld in Mechelen, vele stukken samen gemaakt en getoerd in Vlaanderen en Nederland. Ik heb met haar samen een voorstelling gespeeld, ‘Educating Rita’. Dat hebben we gespeeld in Vlaanderen tot zelfs in Centraal Afrika. Dus ik heb uren en uren samen met haar in de wagen gezeten, samen op en af, samen op de scène. Ik heb het eens nagekeken, dat waren bijna 120 voorstellingen. Ik heb haar dus zeer goed gekend. Ze was een heel fijne actrice. Haar prachtige vertolking, dat was elke avond een feest om naast haar te staan. Die rol was op haar lijf geschreven, dat was geweldig mooi.”

Marleen Merckx werkte dan weer met haar samen in ‘Thuis’. “Maar ik kende haar al meer dan 40 jaar. Ze was vooral een fijne actrice en fijne dame”, aldus Merckx. “Ik vond haar een zeer goede actrice. Het nieuws van haar overlijden verbaast me niet zo, ik verwachtte het. Nora kennende ging ze niet wachten tot de aftakeling helemaal in gang was gezet, maar zou ze om euthanasie vragen, wat ze dus ook gedaan heeft.”

“Prachtvrouw die altijd sterk is gebleven”

Nora Tilley was “een prachtvrouw die altijd sterk is gebleven”. Dat zegt Steven De Lelie, voormalig directeur van het ter ziele gegane Theater aan de Stroom (TAS) in Antwerpen. De Lelie werkte daar en bij het Raamtheater samen met Tilley. Hij herinnert zich de actrice naar eigen zeggen als “een ongelooflijk mooie vrouw, zowel uiterlijk als innerlijk, die altijd lachte en vrolijk bleef”.

Hij werkte met Tilley, die aan de spierziekte ALS leed, een vijftal jaar geleden ook nog samen aan wat haar laatste theaterproducties zouden worden, onder meer met de intussen eveneens overleden Frank Aendenboom, met wie ze vaak samen speelde. “Ze liet de moed nooit zakken, hoe moeilijk ze het soms ook had”, aldus De Lelie. “Ook na onze samenwerking hoorde ik haar nog regelmatig en bleef ze altijd positief.”

Acteur Dieter Troubleyn haalde herinneringen op aan hun samenwerking op Instagram: