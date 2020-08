Bekend Vlaanderen reageert op overlijden Robbe De Hert: “Hij was onze Monsieur Cinema, we zullen hem nog lang missen” TDS

24 augustus 2020

19u22 12 Showbizz Robbe De Hert is maandag Robbe De Hert is maandag op 77-jarige leeftijd overleden . De regisseur, bekend van ‘De Witte van Sichem’ en ‘Lijmen/Het been’, was al een tijdje ziek en overleed aan de gevolgen van suikerziekte. Inmiddels reageren tal van bekende gezichten uit de Vlaamse filmwereld bedroefd op zijn overlijden. “Robbe was tegelijk een groot en bezeten filmmaker en één van de meest unieke persoonlijkheden van zijn tijd.”



Jan Verheyen

“Robbe is altijd een ‘enfant terrible’ genoemd, maar hij was dat niet uit keuze maar uit noodzaak”, reageert Jan Verheyen op het nieuws. “In die boeiende maar moeilijke pioniersjaren van de Vlaamse film moést je wel lastig doen om gehoord te worden. Robbe was een ‘enfant terrible’ zodat de volgende generaties het niet meer hoefden te zijn. En hij was boven alles een ongelooflijke filmliefhebber die cinema ademde; hij was onze Monsieur Cinema.”

Jan Jambon

Ook Vlaams minister-president Jan Jambon reageert via Twitter: “Een groot regisseur heeft ons vandaag verlaten. Diep medeleven met familie en vrienden. RIP Robbe De Hert”, schrijft hij.

Erik Van Looy

Erik Van Looy prijst de vele kwaliteiten van de regisseur: “Robbe was tegelijk een groot en bezeten filmmaker en één van de meest unieke persoonlijkheden van zijn tijd. Vaak geestig, altijd weerbarstig, nooit banaal. Ik denk dat we mogen zeggen dat hij minstens 10 levens heeft geleid. Het hadden er nog 10 méér mogen zijn. Indien de hemel bestaat, zetten ze daar maar beter snel een regisseursstoel klaar en maken ze zich op voor een stevige storm, want Robbe bleef altijd zichzelf en zal altijd zichzelf blijven. Ik hoop dat we hem nog héél lang zullen missen.”

Stany Crets

“Bye bye, Robbe”, laat Stany Crets weten via Twitter.

Michaël Pas

Voor Michaël Pas was Robbe De Hert “een volksheld”. “Iemand die zichzelf gemaakt heeft. Zonder opleiding, zonder middelen met niets dan zijn talent en zijn koppigheid. Zo heeft hij aan de weg van de Vlaamse film getimmerd, en kansen gemaakt voor wie na hem kwam. Als jongetje van twaalf speelde ik mee in Robbes De Witte van Sichem . Ik was diep onder de indruk van Robbe zelf, zijn bezieling, zijn energie en zijn gedrevenheid. Na mijn toneelschool was ik enorm trots dat ik de rol van Robbe mocht spelen in Blueberry Hill. Het vertrouwen dat hij me daar geschonken heeft, heeft me mijn hele loopbaan als acteur voortgestuwd. Ik heb veel aan Robbe te danken. Dank je wel, grote beer!”



Koen Crucke

“Net vernomen dat Robbe De Hert overleden is”, schrijft Koen Crucke op zijn profiel. “Een grote meneer van onze Vlaamse filmwereld en een absoluut schitterende lieve talentvolle vriend. Ik mocht zowel in het theater als in de film onder zijn regie werken. Bedankt Robbe. Slaap zacht vriend.”

Jacques Vermeire

Jacques Vermeire kruipt tevens in zijn pen. “Mijn oprechte deelneming. Met hem mogen samenwerken met “Meester hij begint weer” eind jaren 80", schrijft hij.

Joke Sluydts

Actrice Joke Sluydts (35) werkte als assistente intensief samen met Robbe De Hert aan de documentaire ‘Hollywood aan de Schelde’, het laatste project van de regisseur. “Hij zat er al twintig jaar mee in z’n hoofd. Hij wilde de Belgische filmgeschiedenis vertellen en dat in een documentaire gieten”, vertelt ze. “Er kwam echter van alles tussen. Gelukkig is het toch nog gelukt.”

“Robbe was een vechter, maar ik denk dat hij nu uitgevochten was”, zegt Sluydts nog. “Maar hij heeft ook gevochten voor de Vlaamse film. Niet alleen voor zichzelf, maar voor alles wat iedereen nu kan doen en kan maken. Dat wordt te veel vergeten. Ik vind dat er de laatste jaren te weinig eer naar hem gegaan is voor alles wat hij heeft verwezenlijkt en voor het pad dat hij voor velen heeft vereffend.” Ze vervolgt: “Ik denk dat hij zo iemand is die in de filmgeschiedenis gaat komen bovendrijven. Er zijn er veel die nu even belangrijk zijn, maar die we ons binnen vijftig jaar niet meer herinneren. Robbe zal er voor altijd zijn.”

Tom Helsen

“Wat een gekke timing”, schrijft Tom Helsen op Twitter. “Gisterenavond voor het eerst met gans het gezin naar de witte van Sichem gekeken en nog vanalles over hem gegoogeld. Hij was een intrigerende figuur, ik hoorde hem graag bezig. May he rest in peace.”

Intieme kring

Omwille van de coronacrisis zal het afscheid van Robbe De Hert in intieme kring plaatsvinden. In 2021 plannen familie en vrienden nog een herdenking van Robbe en de bijzetting van zijn asse op het ereperk van het Schoonselhof.