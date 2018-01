Bekend Vlaanderen reageert op het overlijden van Tante Terry: "Ze was als mijn tweede grootmoeder" DBJ

30 januari 2018

16u46 1 Showbizz Het heengaan van Tante Terry laat niemand onberoerd. Onder meer ex-collega's Paula Semer, Silvy Melodie en Chris Lomme reageren teneergeslagen.

"Ik ben geweldig geschrokken", zegt haar voormalige collega-omroepster Paula Semer. "We hadden de laatste tijd iets minder contact, maar ik hoorde wel dat het minder goed ging met haar." Paula gaf ooit nog les aan haar latere collega. "Ze ging naar de normaalschool in Antwerpen waar ik les gaf. Wij noemden haar 'staartje', omdat ze een gitzwarte lange vlecht had. Bovenal was ze een hele goeie omroepster, met een prachtige uitstraling en presentatie."

Weinigen die het zich herinneren, maar in 1992 werkte Van Ginderen als manager van de toen piepjonge Silvy Melody. “Hoe dat precies tot stand kwam, zal ik eens aan mijn ouders moeten vragen,” aldus de zangeres. “Maar ik herinner me het nog heel goed. Ik was toen 10 of 11 jaar en het enige kindje in het milieu. Zij schermde me af en nam me onder haar vleugels. Ik herinner me dat ik in die periode ook mini-burgemeester van Antwerpen was en dat ze me overal beschermde. Ze was als een tweede grootmoeder, een hele lieve en hele wijze vrouw.”

“Terry was een prachtige vrouw die schitterende dingen deed", zegt actrice Chris Lomme. "Ik heb twee keer met haar gewerkt, maar heel persoonlijk ken ik haar dus niet. Charmant, elegant, en zo goed zingen: niets dan respect voor haar. De sterren blijven maar vallen”.

Vlaams minister-president Geert Bourgeois eert het tv-icoon: "RIP Tante Terry, icoon van de Vlaamse televisie. Dank namens zoveel kinderen voor die vele prachtige, verbindende uren 'Kom toch eens kijken, TV Ohee, Kraakje' en nog zoveel meer. Mijn oprechte deelneming aan de nabestaanden".

Ook Vlaams minister van Media Sven Gatz brengt hulde aan tante Terry: "Toen ik nog een 'klein, klein kleutertje' was, was Tante Terry er voor mij... Rust in vrede, Terry Van Ginderen."

CD&V-politicus Philip Heylen heeft "mooie herinneringen aan zijn kinderjaren, en even mooie herinneringen aan de warme, liefdevolle vrouw die ik later als schepen voor Cultuur mocht leren kennen: rust zacht, Tante Terry". Hilde Vautmans (Open Vld) verwoordt het zo: "Jeugdsentiment. Rust zacht, Tante Terry."

Radiomaker Koen Fillet noemt haar overlijden "een harde noot om kraken". En ook Radio 1-presentator Lieven Vandenhaute kan het niet geloven: "Niet Tante Terry! "

"Familie van ons allemaal. #RIPTerryVanGinderen", reageert Marc Coenen, opleidingshoofd Journalistiek aan de Hogeschool PXL en onder meer voormalig netmanager van Canvas en Studio Brussel.

Voor Sporza-presentator Karl Vannieuwkerke heeft tante Terry "een mooie erfenis". "Ze zal voor eeuwig blijven vertellen aan kinderen en kleinkinderen."

"RIP Tante Terry. Ze leerde haar volk dat mama's kijven en papa's slaan. #kleinkleutertje", reageert de Antwerpse volksgroep Katastroof.

Rust zacht, mevrouw. Voor mij en voor elke 40-plusser in dit tochtgat aan zee, zal u nooit dood zijn.

