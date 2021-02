Bekend Vlaanderen reageert op het overlijden van Kris De Bruyne: “Hij was eigenzinnig en wispelturig, maar als artiest is dat net goed”

ShowbizzDe Vlaamse kleinkunstzanger Kris De Bruyne is op 70-jarige leeftijd overleden na een langdurige ziekte. De Bruyne, die bekend werd met liedjes als ‘Amsterdam’, ‘Vilvoorde City’ en ‘De onverbiddellijke zoener’, werd 70 jaar oud. Zijn vrienden en collega’s herinneren hem als een ontzettend getalenteerde man, die niet bang was om ook z’n kleine kantjes te tonen. “Kris was eigenzinnig, maar als kunstenaar is dat juist goed.”

Johan Verminnen (69) is - net als Kris - een van de boegbeelden van het Nederlandstalige chanson. De twee waren niet alleen muziek - en generatiegenoten, ze kenden mekaar ook goed. “Omwille van Kris’ ziekte had ik de laatste jaren geen contact meer met hem. Dat betreur ik ten zeerste. Kris heeft wondermooie liedjes geschreven. ‘Amsterdam’, ‘Lieve Jacoba’, ‘’s Nachts als je niet kan slapen’, ... dat zijn maar enkele van de vele pareltjes die uit z’n pen zijn gevloeid.”

“We hebben vaak het podium gedeeld. Maar Kris en ik waren het zeker niet altijd eens met elkaar. Ik heb jarenlang met zijn broer Koen, een zeer begenadigd pianist, het podium gedeeld. Na een optreden gebeurde het wel eens dat we de stamkroeg van Koen en Kris bezochten. Dan werd er wel eens ruzie gemaakt, ja. Maar er volgde ook steeds - zonder uitzondering - een verzoening. Ik zal me Kris altijd herinneren als een zeer eigenzinnig en wispelturig iemand. Maar: ik vind dat kwaliteiten, zeker als artiest. We waren het niet altijd eens, maar ik betreur zijn overlijden ten zeerste. Al die mensen die langzaamaan verdwijnen... Op den duur voel je je zelf heel eenzaam. Zjef Vanuytsel, Walter De Buck, Kris... Wij waren strijders samen.”

Anticlimax

Zanger Urbanus (71) schrok eventjes toen we hem het nieuws meldden: “Ik wist dat Kris zijn gezondheid al eventjes niet goed was, maar ik had nog niet vernomen dat hij overleden was... In de jaren ‘80-’90, de precieze periode weet ik niet meer, heb ik een maand lang een tournee gedaan met Kris. Een heel toffe tijd om aan terug te denken. Nu had ik hem echter al een tien jaar niet meer gezien. Het is confronterend om te beseffen dat er al veel gaatjes aan het vallen zijn in onze generatie, terwijl ik zelf nog niet het gevoel heb dat ik bij de risicogroep hoor om te laten vaccineren tegen het coronavirus.”

Guido Belcanto (67) nam in 2015 met Kris De Bruyne het nummer ‘Geef Me Liefde’ op. “Ik was vereerd dat hij wou meewerken, want die man is echt wel een icoon onder de Vlaamse singer-songwriters. We hebben toen een hele dag samen in de studio doorgebracht en dat was ontzettend fijn. We hadden een goeie klik. Kris heeft trouwens geen vergoeding gevraagd voor z’n bijdrage aan dat nummer. Die generositeit typeert hem volledig.”

Belcanto wist al enkele jaren dat het slecht ging met de gezondheid van Kris. “We hebben namelijk dezelfde manager. Toen hij me drie à vier jaar geleden vertelde dat Kris aan Alzheimer lijdt en zo snel achteruit ging, schrok ik me een ongeluk. Heel confronterend. Zijn tragische overlijden is dan ook een anticlimax van een mooie carrière. Al is hij naar mijn mening altijd wat ondergewaardeerd gebleven. Kris was dan ook een rebel en dat zorgde ervoor dat hij niet bij alle radiostations in de smaak viel.”

Mich Walschaerts (51) reageert op Radio 1 op het overlijden van Kris. “We hebben hem wel goed gekend. Zeker in de beginperiode van Kommil Foo hebben we vaak samen gespeeld en veel op café gezeten", klinkt het. Het toeval wil dat de heren gisteren nog een eerbetoon aan Kris opnamen. “We kozen voor hem vanwege ons gezamenlijke verleden, maar ook omdat we hem nog altijd een hele grote meneer vonden. Hij wist ons nog altijd te raken, want ondanks z'n rock ‘n’ roll-kantje, was hij ook heel kwetsbaar in het maken van z'n songs. Kris kon een rumoerig café of een grote zaal muisstil krijgen, met enkel z'n akoestische gitaar en z'n stem. Dat was bij momenten grote klasse, we hebben veel van hem geleerd.

“Hij is te vroeg gegaan, zeker in deze tijden", vervolgt Mich, die eraan toevoegt dat ‘Prachtig Nieuw Lief’ zijn favoriete nummer van Kris is. “Ik had gehoopt dat hij het langer zou volhouden. Heel jammer."

Heerlijke teksten en muziek

Rik Torfs reageerde al snel op het nieuws dat kleinkunstzanger Kris De Bruyne overleden is. “Altijd doet hij me denken aan een vrijere tijd toen bovendien prachtig Nederlands werd gesproken. Veel dank voor de heerlijke teksten en muziek”, schrijft hij op Twitter.

Ook acteur Stany Crets, die vroeger eens een avond op café gezeten heeft met De Bruyne, deelt wat meer over zijn herinnering aan de man op sociale media. “Ooit een memorabele toognacht doorgebracht met Kris De Bruyne. Ik was al fan, maar werd het meer, toen ik de week daarop 3 LP’s van hem in mijn bus kreeg. Ik denk nu 25 jaar geleden. Ne straffe! Held!”, klinkt het daar. Belgisch muzikant Guy Swinnen deelt op zijn Facebookpagina het nummer ‘‘s Nachts, als het donker is’. “Rust zacht makker”, schrijft hij nog boven zijn post.

Ook Belgisch politicus Wouter Beke herdenkt Kris De Bruyne op zijn sociale media. “Rust zacht Kris De Bruyne. Een groot verlies voor onze Vlaamse kleinkunst. #Amsterdam”, klinkt het op zijn Twitteraccount. En ook minister Hilde Crevits laat van zich horen. “Je kan er naar Van Gogh gaan kijken... Afscheid van monument & zangtalent Kris De Bruyne”, schrijft zij bij een post op Twitter. Politicus Jan Jambon schrijft dan weer “Kris De Bruyne zal voor altijd in ons collectieve geheugen blijven. Diep medeleven met familie en vrienden.”

Singer/songwriter Eva De Roovere deelde onderstaand bericht op haar Instagramaccount. “Oh nee. Dag, lieve Kris. Bedankt dat ik les bij je mocht volgen. Bedankt dat ik naast je op het podium mocht staan. Bedankt voor je muziek. Bedankt voor jou.”

