Bekend Vlaanderen poseert met cijfers, maar wat betekenen ze?

BV's als Kürt Rogiers (49), Sean Dhondt (36) en Marthe van K3 (23), die een blad met daarop een cijfer voor zich uit hielden. Maar wat betekenen die cijfers? VTM heeft het antwoord.



Kürt Rogiers geeft zichzelf een 9 op 10, Marthe een 6,5 en Sean Dhondt een 8,5. Die cijfers zeggen niets over bijvoorbeeld hun uiterlijk of IQ, maar wél over hun gemoedstoestand. De meeste BV’s schommelen mooi boven het gemiddelde, maar met onze jongeren is het veel minder positief gesteld. Wanneer hen gevraagd wordt hoe het met hen gaat, geven ze zichzelf amper een 4 op 10. Jongeren hebben het echt moeilijk, zo blijkt: nooit eerder belden, chatten of mailden zoveel jongeren met een hulplijn als tijdens de coronacrisis. Awel, 1712, de Zelfmoordlijn en Tele-Onthaal hielpen al meer dan 6.000 minderjarigen.

Daar willen Rode Neuzen Dag en de Vlaamse Overheid iets aan doen. Samen organiseren ze een wekelijkse Instagram Live-sessie ‘Hoe is ‘t?’, waarin geluisterd wordt naar wat er nu écht in het hoofd van jongeren omgaat. De eerste sessie, op woensdag 10 juni om 17.00 uur, wordt gepresenteerd door Julie Van den Steen. “Jongeren hebben het sowieso al niet gemakkelijk. Tel daar al die leerstof nog eens bij én een coronatijdperk… Dan wordt het wel héél moeilijk”, zegt zij. “Als ik terugdenk aan mijn examenperiodes van vroeger, zou ik zo’n stressvolle periode er niet ook nog eens kunnen bijnemen. Ik herken het gevoel heel hard dat je het allemaal even niet meer ziet zitten. Het is de bedoeling dat we hier woensdag heel open over kunnen babbelen, maar vooral dat jongeren zeker hun vragen kunnen stellen.”

Beste vrienden = goede psychologen

Jongerenexpert Sarah Van Gysegem en klinisch psycholoog Elke Van Hoof zorgen voor omkadering en gericht advies. Ook Remco Evenepoel en TikTokker Nicolas Caeyers komen langs. “Ik moest de voorbije weken écht even mijn weg zoeken in deze nieuwe wereld”, zegt die laatste. “Tiktok was dan wel een fijne afleiding, maar natuurlijk is de realiteit niet altijd zo rooskleurig, zeker niet als je helemaal alleen woont. Mijn tip voor jongeren: beste vrienden zijn goede psychologen. Voor mij moest alles ‘high’ zijn: harder, faster, stronger. Dat wordt me soms teveel. Ik schaamde me er vroeger wel voor, maar heb ontdekt hoe belangrijk het is om erover te praten. Zowel met mijn therapeut als met mijn vrienden. We moeten samen helpen dit taboe te doorbreken.”

Je stem laten horen? Dat kan door de vragenlijst in te vullen op rodeneuzendag.be. Je kan ook via Whatsapp een vraag sturen naar het nummer 0456/21.58.41 of via mail naar hoeist@rodeneuzendag.be.



