Bekend Vlaanderen mengt zich in het pensioendebat: “Probeer mensen niet te dwingen om te stoppen” Redactie

21 mei 2019

10u00

Bron: Dag Allemaal 0 Showbizz De pensioenleeftijd verhogen of verlagen? Sinds de verhitte discussie tussen John Crombez (sp.a) en Bart De Wever (N-VA) in ‘Terzake’ is dát de inzet van de nakende verkiezingen. Niemand die er géén mening over heeft, en ook in BV-land zijn die verdeeld.

Dat N-VA de pensioenleeftijd gekoppeld wil zien aan de stijgende levensverwachting hoeft niet te verbazen. Het staat gewoon in hun verkiezingsprogramma. Maar daar had geen haan naar gekraaid als John Crombez, wiens partij de pensioenleeftijd weer omlaag wil halen, niet met de luizenkam door dat programma was gegaan. Waarna hij het de N-VA-­voorzitter op tv fijntjes voor de voeten gooide en er in één moeite door verkiezings­thema nummer 1 van maakte.

De reacties na het debat logen er niet om: Vlaanderen stond op zijn achterste poten. Want nóg langer werken, nadat de pensioenleeftijd tegen 2030 al op 67 jaar was gebracht? Dat was voor velen een brug te ver.

‘Zoveel werklozen’

Ook bij de BV’s horen we her en der gemor. Bij ‘Thuis’-actrice Leah Thys (73) bijvoorbeeld. Zij is al een tijdje met pensioen, maar nog steeds aan het werk, onder meer op de set van Vlaanderens best bekeken soap.

“Ik vind het geen goed idee om de wettelijke pensioenleeftijd lineair te verhogen”, zegt Leah. “Daar heeft niemand iets bij te winnen. Er is al zoveel werkloosheid bij 55-plussers, en door de leeftijd nog verder op te trekken, zal die toestand alleen maar verslechteren. Het hangt er ook van af welk beroep je uitoefent, hé. Mensen die na hun 65ste willen blijven werken, moeten dat onder de beste omstandigheden kunnen doen.”

Nooit stoppen

“Verplicht pensioen is een vorm van leeftijdsdiscriminatie”, vindt professor kerkelijk recht Rik Torfs (62). “Mensen zouden het recht moeten krijgen om langer te werken dan 65 of zelfs 67 jaar. Ik zie mezelf nooit ophouden met werken, en vind het heel jammer dat ik op m’n 65ste buitenvlieg aan de KU Leuven. Maar ik hoop dat ik daarna ook nog elders kan werken.”

“Dat geldt natuurlijk niet voor mensen die zware fysieke ­arbeid doen, in de bouw of zo”, nuanceert Torfs. “De pensioenleeftijd moet dan ook beoordeeld worden per beroep. Als mensen lang genoeg gewerkt hebben en ze kunnen het fysiek niet meer aan, heb ik daar alle begrip voor. Maar dwing anderen niet om te stoppen als ze nog niet willen, want dan schrijf je mensen af.”

Gezonde jaren

‘De Buurtpolitie’-acteur Andy Peelman (35) is agent bij de Brusselse politie. “Ik denk dat ik minder lang wil werken. Dan heb je hopelijk nog wat gezonde, plezante jaren te goed. Nu, als op een bepaald moment de centen op zijn, zal ik toch langer aan de slag moeten blijven dan de wettelijke leeftijd, hé. Normaal gezien mag ik in 2048 met pensioen. Als agent stop je vandaag op 65, ongeacht het aantal dienstjaren. Ik doe mijn job graag, dus ik vind dat niet zo’n erg vooruitzicht. Zeg ik nu, hé.”

Persoonlijk systeem

Eline De Munck (31) runt brillenbedrijf Odettes Lunettes. “Als zelfstandige zal ik amper pensioen krijgen, dus dat wordt werken tot ik erbij neerval”, zegt ze. “Maar ik wil toch in de bres springen voor mensen in loondienst met een zwaar beroep. Zoals mijn mama. Zij was jarenlang bejaardenverzorgster en moest vaak senioren opheffen, wassen, uitkleden... Fysiek was die job voor mama onhoudbaar. Nu helpt ze mensen met hun boodschappen en in hun huishouden. Een persoonlijke benadering van het pensioensysteem zou eerlijker zijn. Als iemands lichaam ‘op’ is, zou hij of zij het recht moeten krijgen om te mogen stoppen, zeker na vele jaren belastingen te hebben betaald.”

Licht werk

Een hogere pensioenleeftijd, dat moet Kurt Van Eeghem (66), die vorig jaar tegen z’n zin met pensioen werd gestuurd, als muziek in de oren klinken. “Helemaal niet”, verrast Kurt. “Het is niet omdat iets voor mij geldt, dat het ook voor een ander zo is. Je kan niet tot je 70ste achter je computer blijven zitten, of stenen hakken. Dat is totale onzin. Ik doe mijn werk nog altijd doodgraag, en ik schrijf nog boeken en zo, maar het zou fout zijn om iedereen te dwingen om aan de slag te blijven. Sommige mensen zijn doodeenvoudig niet meer in staat om hun werk te blijven doen. Bovendien is er niet voor iedereen licht werk. Op een dag zijn mensen ‘op’, kijk maar naar al die burn-outs.”

‘Tot 70ste werken’

Stellingenbouwer Michel Van den Brande (57), bekend van ‘The Sky Is The Limit’, stelt in zijn bedrijf Kontrimo 150 ­mensen tewerk. “Iedereen weet intussen dat ik niet te hoog ­oploop met onze politici, maar ik vind in dezen wel dat Bart De Wever gelijk heeft”, zegt hij. “Als we met z’n allen in de toekomst gezond 90 worden, is het niet meer dan normaal dat de pensioenleeftijd de hoogte in moet. Mijn vriend Urbain is op zijn 63ste met pensioen gegaan en is nog kerngezond. Wel, hij verveelt zich steendood.”

Veel hangt ook af van de sector, vindt Michel. “Ze zeggen dat leraar een zwaar beroep is”, blaast hij. “Excuseer, mijn broer is leerkracht, met de uurtjes die hij maar hoeft te werken en al zijn verlof wordt hij probleemloos 100 jaar. Maar toch moet hij op zijn 65ste stoppen, terwijl hij wellicht makkelijk langer zou kunnen werken dan ik. Ik ben beginnen te werken op mijn veertiende, dus ik heb er nu al meer dan 42 jaar loopbaan op zitten. Maar tegenwoordig gaan er veel naar school tot hun 28. Ja, dan is het in feite maar normaal dat die tot hun 70ste zullen moeten werken.”