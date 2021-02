Bekend Vlaanderen klust bij in coronatijden: “Wie weet eindigt mijn carrière wel in de keuken”

Geen applaus, geen werk, geen inkomsten. Het gebrek aan perspectief doet Vlaamse acteurs en artiesten steeds meer afzien. Niet alleen de financiële stress zorgt voor slapeloze nachten, maar ook het gebrek aan dagelijkse activiteiten doet steeds meer BV’s de muren oplopen, zelfs de allergrootsten. Neem nu Filip Peeters (58): zijn carrière kwam na ‘Wittekerke’ in een stroomversnelling en hij speelde hoofdrollen in kijkcijferkanonnen als ‘Recht Op Recht’ en ‘Salamander’. Daarnaast brak hij door in Oostenrijk, Duitsland en Zwitserland, waar hij aanzienlijk meer verdient dan bij ons. Ook zijn wederhelft An Miller (46), recent nog in ‘#hetisingewikkeld’, zat nooit om werk verlegen... Tot corona kwam. Samen met dochters Louisa (16) en Leonce (15) hadden ze nu eigenlijk door Europa moeten toeren met hun voorstelling ‘Familie’, met tijdens de paasvakantie zelfs een reeks voorstellingen in New York. Helaas, tot de zomer is de hele tournee afgezegd. Filip wil echter niet bij de pakken blijven neerzitten. Daarom staat hij dagelijks in zijn keuken tarte tatins (omgekeerde appeltaart) te bakken. Elke zaterdag verkoopt hij die in een kraampje voor the Butcher’s Store in Hove, maar ze zijn ook te koop bij Barabas in Boechout én u kunt ze bestellen via de website www.lessoeursmiller.be.