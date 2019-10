Bekend Vlaanderen feliciteert Nathalie Meskens met haar zwangerschap MVO

14 oktober 2019

09u55 3 Showbizz Nathalie Meskens is zwanger van haar eerste kindje, dat nieuws deelde ze vandaag via Instagram. Haar fans, maar ook haar bekende collega’s overladen haar met gelukswensen.

“Jij wordt een topmama”, schrijft Staf Coppens. “Proficiat!” Ook Katja Retsin reageerde op het babynieuws: “Yeah! Zalig nieuws, welcome to the rollercoaster of life."

“Hoe geweldig is dat?” vraagt Raf Van Brussel. “Proficiat aan jullie allebei.” Kim Van Oncen, zelf pas mama geworden, reageert enthousiast: “Wauw, fantastisch! Proficiat!”

Ook Natalia, een goede vriendin van Nathalie die pas haar eigen zwangerschapsaankondiging plaatste via Instagram, gaf haar gelukswensen al mee.