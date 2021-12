Bekend Vlaanderen bedankt Peter Van de Veire voor al zijn jaren op MNM: “We gaan je zo hard missen”

Peter Van de Veire deelde het nieuws ook zelf op zijn Instagramaccount. “MNM was altijd mijn radiokind. Ik was bij de geboorte van een prachtige baby, maakte me af en toe zorgen toen de kleuter opgroeide, maar intussen hoor en zie ik een kerngezonde tiener die perfect weet wat-ie (M/V/X) wil. We hebben gezorgd voor jong en bruisend talent. Dus ik kan gerust afscheid nemen en zeggen: ‘Het was élke ochtend mooi . En vanaf nu wordt het alleen maar mooier.’ Het waren dertien spectaculaire jaren. Vol mooie verhalen en prachtige luisteraars. Dus merci MNM. Merci collega’s, en vooral: Merci luisteraar. Je bent oprecht... spectaculair.”

Onder de foto die Peter deelde op sociale media regent het ondertussen reacties. Nora Gharib reageerde bijvoorbeeld met een reeks rode hartjes onder de foto. Jolien Roets, radiostem bij Qmusic, noemt de radiopresentator een icoon. Regi bekijkt het dan weer van de positieve kant: vanaf april kan Peter Van de Veire na dertien jaar eindelijk eens uitslapen. Belle Perez schreef dan weer het volgende: “Pedro! In stijl afscheid nemen... topper gij.”

Kawtar Ehlalouch, die samen met Peter de ochtendshow presenteert, reageerde ook nog op Instagram. Samen met collega Wanne namen ze met hun drietjes een foto na de bekendmaking. “‘t Is gebeurd. Mijn beste radiovriend stopt als dj bij MNM. We gaan met z’n drietjes nog door tot en met 1 april. Dat betekent dat we de komende vier maanden nog keihard gaan genieten. Maar oh lieve Peter, we gaan je zo hard missen op de radio.”

En ook Wanne Synnave zelf liet van zich horen op Instagram. Hij deelde een foto van hoe het voor hun drie allemaal begonnen is. “Zo begonnen we bijna drie jaar geleden als snotters naast één van de grootste radio-iconen van Vlaanderen. En op 1 april doen we dat voor een allerlaatste keer. Merci. Merci. Merci, Peter Van de Veire.”

Eva Daeleman, die jarenlang de sidekick was van Peter, deelde geen aparte foto, maar ook zij bedankte Peter onder de foto die de radiopresentator zelf deelde. “Nonkel radio forever. Dankjewel voor alles. Geniet van de rit die laatste maanden.”

Ex-sidekick Nasrien Cnops deed net hetzelfde. “Uitslapen! Hoeraa! Geniet nog van die laatste maanden”, schreef zij onder de foto die Peter deelde op Instagram.

Volgens Milo Meskens gaan de ochtenden bij MNM in de toekomst niet meer hetzelfde zijn. Hij wenst de radiopresentator wel alleen maar het allerbeste voor de toekomst. “All the best”, klinkt het daar.

Sven Ornelis draait net zoals Peter al jaren mee in het vak. “Oude radiobeesten als wij vinden altijd wel een mooi nest”, klinkt het overtuigend. “Prachtig parcours afgelopen al! Veel succes met de nieuwe plannen, maat. En eindelijk ga je eens naar ons op Joe kunnen luisteren wanneer je rustig wakker wordt vanaf april.”

Anke Buckinx, radiostem bij Joe, is stiekem jaloers op het feit dat Peter nu voortaan kan uitslapen. “Denk nog ‘s aan ons als je toevallig om 3 uur wakker wordt na 1 april hé.” Daarnaast wenst ze haar concullega nog heel veel succes toe. “WAUW! Wat een radioparcours. Veel geluk en plezier met uw volgend radioding, topkerel."

“Peterke Passoa”, klinkt het bij Sam De Bruyn. “Zonder jou geen Sam De Bruyn op de radio. Velen haten jou daar nog steeds voor. Proficiat met je pensioen. ‘t is heerlijk.”

Zangeres Olivia Trappeniers deelde de Instagramfoto van Peter op haar Stories. “Lieve Peter, ik mis je nu al”, klinkt het daar.

