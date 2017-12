Behoorlijk harteloos! Zo wil Jennifer Lawrence opnieuw een Oscar winnen TC

14u34 0 Jordan Strauss/Invision/AP Showbizz Voor haar nieuwe film dumpt ze een bevriende regisseur voor iemand die meer kans biedt op een Oscarbeeldje.

Die film zal gebaseerd zijn op 'Burial Rites', de bekroonde roman van Hannah Kent. Die vertelt het waargebeurde verhaal van Agnes Magnusdottir, de laatste Europese vrouw die publiekelijk werd terechtgesteld.

Jennifer zal niet alleen de rol van Agnes vertolken, ze is ook als producer verbonden aan de film. En in die hoedanigheid durft J-Law ingrijpende beslissingen nemen. Ze gaf de oorspronkelijke regisseur met wie ze zou samenwerken de bons. Redelijk verrassend, want het ging om Gary Ross, één van haar beste vrienden sinds ze samenwerkten aan 'The Hunger Games'.

Ambitie

Jennifer en de andere producers beseften echter dat ze met 'Burial Rites' misschien wel een Oscarfilm in handen hebben en zochten daarom een regisseur die nog iets meer zekerheid kan bieden op winst: Luca Guadagnino. Zijn aanstelling kwam er - niet geheel toevallig - nadat zijn laatste film, 'Call Me By Your Name', de voorbije dagen tot topfavoriet voor de komende Oscars gebombardeerd werd. Of hoe ambitie belangrijker is dan vriendschap, daar in Hollywood.

Jennifer Lawrence en regisseur Gary Ross.