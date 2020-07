Begrafenis Fabienne Arras, echtgenote van Herbert Flack, online te volgen MVO

14 juli 2020

07u49 1 Showbizz Fabienne Arras, de echtgenote van acteur Herbert Flack (71), overleed op 2 juli tijdens een vakantie in Spanje aan de gevolgen van Fabienne Arras, de echtgenote van acteur Herbert Flack (71), overleed op 2 juli tijdens een vakantie in Spanje aan de gevolgen van een ongelukkige val . Ze werd 66. Fabienne zal nu zaterdag 18 juli worden begraven. De dienst zal ook online mee te volgen zijn.

Fabienne, die in haar overlijdensbericht wordt beschreven als ‘vrouw, soulmate, compagnon de route’, krijgt een afscheid om 11 uur in de Bourla van Antwerpen. Enkel genodigden mogen de dienst bijwonen, maar wie vanop afstand afscheid wil nemen kan dat door mee te volgen via www.michaeldeleu.be. Via die site zal alles online worden uitgezonden.

“De bloemen zijn ons genegen”, geeft haar familie nog mee. “Maar Fabienne had een hart voor kansarme jongeren.” In plaats van een bloemetje vraagt men dus vrijblijvend om te storten naar een goed doel.



“Fabienne was er niet alleen voor mij, maar voor iedereen die haar nodig had”, reageerde Herbert Flack na het overlijden. “Theater was haar leven. Iedereen die van ver of dichtbij iets te maken had met KNS Antwerpen - later het Toneelhuis - wist hoe gedreven en genereus Fabienne was. Een fantastische vrouw die op haar integere manier de wereld een heel stuk schoner maakte.” De acteur vraagt het nodige respect om het verlies in stilte en sereniteit te kunnen verwerken.