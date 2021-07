Begingeneriek en eerste aflevering van ‘De Redders’ nu al online te bekijken

In de docufictiereeks ‘De Redders’ beleven zes redders avonturen op het strand van Oostende en Mariakerke. De serie brengt een mix van spanning, fun, drama, emoties en persoonlijke verhalen. Want hun liefdesleven is minstens even spannend als de job an sich en ook daar moet er al eens iemand ‘gered’ worden.

In de serie acteren onder meer Julie Vermeire (23) en haar vriend Laurins Dursin (26). Ook Joni Ceusters, de 24-jarige Tieltenaar die ‘Kamp Waes’ overleefde, is te zien in de reeks. En met de overige personages kunnen we meteen even kennismaken in de begingeneriek van de serie.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

De eerste aflevering van ‘De Redders’ wordt maandag uitgezonden op Play4 of is nu al te bekijken via GoPlay.be.

LEES OOK: