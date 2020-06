Begijn Le Bleu is gepassioneerd vogelaar: “Met een diepvries vol vogelkadavers, zodat ik ze kan bestuderen” SDE

10 juni 2020

07u18

Bron: NB 0 Showbizz Begijn Le Bleu (49) staat vooral bekend als komiek en ‘Foute Vriend', maar hij is ook een fervent vogelaar. Met een eigen boek over vogelkijken in de winkelrekken, vertelt hij in Het Nieuwsblad over z'n passie.

Dat Begijn Le Bleu gepassioneerd is door vogels, toont hij in z'n nieuwe boek ‘Fwiet! Fwiet! De passie van het vogelkijken’. De liefde voor de natuur kreeg hij van thuis uit mee, de passie voor vogels ontdekte hij zelf. En Begijn gaat daar best ver in, zo vertelt hij in Het Nieuwsblad. “Mijn reizen staan dikwijls in het teken van vogels”, klinkt het. “Ik heb zelfs een diepvries vol vogelkadavers, gewoon omdat ik het zo boeiend vind om die vogels van zo dichtbij te kunnen bestuderen. Een eigen diepvries welteverstaan, mijn vrouw wou geen lijken meer tussen haar soepgroenten. (lacht)”

Dat hij nu een boek over vogels en vogelkijken uitbrengt, is dan ook geen toeval. “Het gevaar bij zoiets is dat je als ongeloofwaardig wordt bestempeld”, zegt Begijn. “Maar ik doe dit omdat ik mijn passie voor de vogels en de natuur wil doorgeven. Bovendien ben ik net iets bekender en dat helpt wel om bij mensen interesse te wekken voor iets waar ze helemaal niks van kennen. Dat is belangrijk, omdat ik sterk geloof dat je iets moet leren appreciëren voor je er zorg voor gaat dragen.”

Begijn Le Bleu. ‘Fwiet! Fwiet! De passie van het vogelkijken’, 22,50 euro

