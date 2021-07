“Beetje vroeg voor pintjes wel”: zo beleefden ‘de Lau’ en andere Belgen de kwartfinale in Los Angeles

“Er is zelden zoveel samenhorigheid dan die tussen de Belgische voetbalfans in LA.” Aan het woord is Alain Missoul, een uitgeweken Antwerpenaar die de voorbije drie weken voor elke Rode Duivels-match tientallen Belgische expats bij elkaar wist te trommelen - ondanks het vroege startuur van de matchen. Uitvalsbasis van de kwartfinale tegen Italië was het Ierse voetbalcafé Joxer Daley’s in Culver City, waar onze Hollywoodreporter Kristien Gijbels 90 minuten lang haar oor te luisteren legde. “Er zijn veel mensen die hier al jarenlang wonen en nog nooit een Belg hebben ontmoet. Wel, dit was vandaag dé perfecte plaats.”

De Rode Duivels liggen er uit, al zal het aan de sfeer bij de Belgen in LA niet gelegen hebben. “Ik waande me eventjes in een Europees stadion”, zegt Eugene Ganley, de eigenaar van Joxer Daley’s. De bar van de Ier, nota bene het grootste voetbalcafé van de stad, werd de voorbije drie weken zowaar platgelopen door Belgische expats. Waarom ze er juist zijn bar hebben uitgekozen, is hem niet meteen duidelijk: “We waren ook eventjes het stamcafé van de Denen, maar die waren bijlange niet zo fanatiek als de Belgen”, glimlacht hij. Ganley zegt dat hij vooral vereerd is dat onze landgenoten zijn blijven terugkomen: “Mijn moeder heeft vroeger nog in België gewerkt, waardoor jullie land toch altijd een speciaal plekje in mijn hart heeft gehad. De voorbije weken zijn super geweest. Natuurlijk vind ik het jammer dat de Belgen er uit liggen, en ik ga ze zeker missen in mijn café. We zijn anderhalf jaar dicht geweest door de coronacrisis, dus ik vond het heel speciaal om op deze manier opnieuw open te mogen gaan.”

© HLN

Hoewel de Italianen met 2-1 sterker waren, ging zowat elke supporter met opgeheven hoofd naar huis. Ook Laurens Nuyens, beter bekend als ‘de Lau’, die al bijna vijftien jaar in LA woont: “Ik denk dat we op een heel waardige manier uitgeschakeld zijn. Onze ploeg heeft alles gedaan wat ze konden, maar we moeten het aanvaarden dat de Italianen gewoon beter waren. Ik supporter vanaf morgen voor Italië, maar ik wil de Duivels nog zeker bedanken voor het mooie toernooi dat ze ons gegeven hebben.” Toch valt de teleurstelling moeilijk weg te steken: “Natuurlijk is het verschrikkelijk dat we uitgeschakeld zijn, maar we hebben wel toch maar weer een moment gehad waarop we met z’n allen samen konden zijn en met z’n allen naar een eventuele overwinning hebben kunnen uitkijken. De wedstrijd is misschien niet gegaan zoals we wilden, maar ik heb vooral genoten van de samenhorigheid.”

Kristien Gijbels en Laurens Nuyens. © HLN

Vlnr: producer Frank Molnar, Laurens 'de Lau' Nuyens en Kristien Gijbels. © HLN

Ook Alexander Menu vindt het jammer dat het hier voor de Belgen ophoudt: “2-1 is heel spijtig. We zijn dan wel nummer één, maar we gedragen ons alsof de Italianen beter zijn dan ons. We waren in de tweede helft nochtans beter dan hen, maar als ze iedere vijf minuten op de grond liggen en tijd winnen, dan kunnen we natuurlijk heel weinig forceren. Doku heeft weinig ervaring in een EK of WK of wat dan ook, dus misschien hadden ze hem niet moeten inzetten in het begin maar gewoon later in de wedstrijd op het veld moeten zetten. Heel spijtig, maar anders niks over te vertellen.”

Alexander Menu, een Belg in LA © HLN

Sebastian De Smedt voorspelde al niet veel goeds toen een groep Italiaanse supporters in het ‘hol van de leeuw’ arriveerde: “Die kwamen hier aan in een korte broek en met een roze truitje… dat vond ik wel gewaagd. Ze waren redelijk luidruchtig en begonnen al meteen het volkslied te zingen. Ja, die waren wel héél zelfzeker. (lacht) De match was ook zo. Italië barstte van het zelfvertrouwen, de Belgen waren bang… terwijl dat wij wel nummer één zijn. We rekenden te veel op De Bruyne, Hazard en Lukaku en niet op de rest. Beetje jammer, maar niets aan te doen. Verdriet, hè?” De Smedt moest toch even bekomen van de nederlaag: “Kijk, ik ben niet zo sportief. Ik ben dan ook meteen naar het toilet gegaan. Daar kwam een Italiaan voorbij… die moest al niet goeiedag zeggen tegen mij! (lacht) Maar het is wel zo dat de betere ploeg heeft gewonnen. Het is jammer. De winnaar van deze match wint het EK, denk ik, want de andere ploegen zijn niet zo goed.”

Sebastian De Smedt, een Belg in LA © HLN

Ook bij Alain Missoul, de organisator van het evenement, valt de teleurstelling van zijn gezicht af te lezen: “Maar gelukkig hebben we nog altijd de Wereldbeker volgend jaar… die zouden we toch moeten winnen, hè? (lacht) Er waren heel veel Belgen hier, ongeveer tachtig mensen, die voor onze ploeg zijn komen supporteren. Het is altijd plezant met de Belgen. Er zijn veel mensen die hier al jaren wonen en nog nooit een Belg ontmoet hebben, dus dit was dé perfecte plaats. De sfeer was fantastisch, het was echt heel tof. We hebben nog geprobeerd om die Italianen hier uit de bar te gooien, maar dat is helaas niet gelukt. (lacht) Ach, ze hebben een goeie match gespeeld en hopelijk winnen ze dinsdag tegen de Spanjaarden.”

Ward Deruyter zegt dat hij het juist fijn vond dat de Italianen voor wat extra ‘animo’ zorgden op café: “De sfeer bij de Belgen was fantastisch en ik vond het leuk dat er zo veel Italianen aanwezig waren. We vonden het helemaal niet erg dat zij in ‘ons’ café zaten. In Amerika kun je ook niet vijandig doen tegen elkaar. Nee, het was heel leuk, ondanks het feit dat we verloren hebben! Ik voelde me in het begin heel slecht, maar na tien minuten heb ik mij daarover gezet.” Deruyter had nochtans zijn geld op de Rode Duivels gezet: “Ik was er zeker van dat het 1-0 voor ons zou zijn met een goal van Lukaku. Een voorgevoel. Ik heb trouwens alle andere matchen ook samen met de Belgen in LA gevolgd. Zelfs mijn buren zijn mee naar elke match komen kijken! Allemaal niet-Amerikanen: mensen uit Libanon die speciaal voor de gelegenheid een België-outfit hadden aangetrokken. Dat was echt gewéldig.”

Ward Deruyter en Laurens 'de Lau' Nuyens in La © HLN

Ook de eigenaar van Joxer Daley verloor door het verlies van de Duivels een weddenschap: “En dan moet je weten dat ik er écht zeker van was dat ze gingen winnen. Ik was zelf aan het werk, dus ik kon helaas niet zo veel oppikken van de match, maar ik was er achteraf wel kapot van. Ik vond het bovendien zeer jammer voor alle Belgen die hier met hun vlaggen en in de driekleur tot op de laatste minuut zo hard hebben liggen supporteren. Ik ben dan misschien wel honderd dollar armer, maar wel een heel toffe ervaring rijker.”

Morgen is het trouwens opnieuw ‘werkendag’ voor Ganley, want dan zit zijn bar vol Britten voor de match tegen Oekraïne: “Een Ierse bar die door Fransen wordt gerund en waar morgen de Britten komen supporteren…zoiets kan ook écht alleen maar in LA.” (lacht) Laten we hopen dat Engeland tegen Italië zal uitkomen… and that football is coming home.”

Kristien Gijbels volgt de kwartfinales van EK 2021 met enkele Belgen in LA © HLN

Kristien Gijbels volgt de kwartfinales van EK 2021 met enkele Belgen in LA © HLN

De Belgen supporteren voor de Duivels, ook in LA © HLN